Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna hizmet veren enerji tesisleri vuruldu

14:47 11.10.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan enerji tesislerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonel-taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin saldırılarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için kullanılan enerji tesislerinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Operasyonel-taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri tarafından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için kullanılan ulaşım, yakıt ve enerji altyapısı tesisleri vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Saldırıda ayrıca, silah ve teçhizat depolama alanları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu kaydedildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.
DÜNYA
'Rus ordusu, Harkov bölgesindeki bir petrol rafinerisini hedef aldı, İngiliz subaylar imha edildi'
13:07
