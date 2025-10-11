https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/eski-abd-baskani-joe-bidenin-prostat-kanseri-tedavisi-kritik-asamaya-ulasti-1100109155.html

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri tedavisi kritik aşamaya ulaştı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri tedavisi kritik aşamaya ulaştı

11.10.2025

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında teşhis edilen agresif prostat kanseri tedavisinde yeni bir aşamaya geçti. Sözcüsünün açıklamasına göre, Biden şu anda radyasyon tedavisi ve hormon tedavisi görüyor.Tedavi süreci beş hafta sürmesi planlanan Biden'ın tedavisinde yeni bir aşamaya işaret ettiği belirtildi. Biden, daha önce hormon ilaçlarını hap formunda kullanıyordu.Cilt kanseri tedavisi görmüştüGeçen ay 82 yaşındaki Biden, ayrıca Mohs cerrahisi ile cilt kanseri tedavisi de görmüştü. Biden'ın doktoru, yapılan müdahalenin ardından “tüm kanserli dokular başarıyla çıkarıldı” ve “ek tedavi gerekmedi” açıklamasını yapmıştı.Biden, Mayıs ayında kanser teşhisini açıkladığında, hastalığın kemiklere metastaz yapmış agresif bir form olduğunu belirtmiş ve tedavi seçeneklerini değerlendirerek hastalığı etkili şekilde yönetmeyi planladığını açıklamıştı.Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Biden, “Kanser hepimizi etkiliyor. Jill ve ben, kırık yerlerde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Sevgi ve destekle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.Sağlık durumu iyi, 83 yaşına hazırlanıyorBiden, gelecek ay 83 yaşına girecek ve sağlık durumunun 'iyi' olduğu belirtiliyor. 2023 yılında Beyaz Saray’da rutin sağlık kontrolü sırasında cilt lezyonu alınan Biden’a o dönemde ek tedavi gerekmediği açıklanmıştı.Biden’ın kanserinin niteliği ve metastaz durumu göz önüne alındığında, birçok onkolog, hastalığın yıllarca fark edilmemiş olabileceğini belirtti. Bu yaş grubundaki erkekler genellikle prostat kanseri taramasından geçmiyor; Amerikan Kanser Derneği 50-60 yaş arası erkeklerin iki yılda bir tarama yaptırmasını öneriyor.

