New York Borsası Trump’ın Çin tarifesi tehdidiyle sert düştü
New York Borsası Trump’ın Çin tarifesi tehdidiyle sert düştü
Sputnik Türkiye
11.10.2025
2025-10-11T00:43+0300
2025-10-11T00:43+0300
2025-10-11T00:43+0300
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya açıklamaları sonrası New York Borsası 800 puanın üzerinde değer kaybetti.Trump, Çin’in nadir metaller üretimine ihracat kısıtlamaları getirdiğini belirterek, ABD ürünlerine tarifelerde büyük artış ve diğer karşı önlemlerin değerlendirildiğini açıkladı.Ekonomik verilerde ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 55 puana gerilerken, kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4.6’ya düştü. Fed yetkilileri ise faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtti.
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak tarifeleri artırma tehdidi sonrası haftayı sert kayıplarla kapattı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya açıklamaları sonrası New York Borsası 800 puanın üzerinde değer kaybetti.
Trump, Çin’in nadir metaller üretimine ihracat kısıtlamaları getirdiğini belirterek, ABD ürünlerine tarifelerde büyük artış ve diğer karşı önlemlerin değerlendirildiğini açıkladı.
Ekonomik verilerde ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 55 puana gerilerken, kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4.6’ya düştü. Fed yetkilileri ise faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtti.