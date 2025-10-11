Türkiye
New York Borsası Trump’ın Çin tarifesi tehdidiyle sert düştü
New York Borsası Trump’ın Çin tarifesi tehdidiyle sert düştü
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak tarifeleri artırma tehdidi sonrası... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya açıklamaları sonrası New York Borsası 800 puanın üzerinde değer kaybetti.Trump, Çin’in nadir metaller üretimine ihracat kısıtlamaları getirdiğini belirterek, ABD ürünlerine tarifelerde büyük artış ve diğer karşı önlemlerin değerlendirildiğini açıkladı.Ekonomik verilerde ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 55 puana gerilerken, kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4.6’ya düştü. Fed yetkilileri ise faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtti.
00:43 11.10.2025
© AP Photo / Richard DrewABD New York borsası - Dow Jones İndeksi - Wall Street
ABD New York borsası - Dow Jones İndeksi - Wall Street - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Richard Drew
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak tarifeleri artırma tehdidi sonrası haftayı sert kayıplarla kapattı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya açıklamaları sonrası New York Borsası 800 puanın üzerinde değer kaybetti.
Trump, Çin’in nadir metaller üretimine ihracat kısıtlamaları getirdiğini belirterek, ABD ürünlerine tarifelerde büyük artış ve diğer karşı önlemlerin değerlendirildiğini açıkladı.
Ekonomik verilerde ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 55 puana gerilerken, kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4.6’ya düştü. Fed yetkilileri ise faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
DÜNYA
ABD-Çin ticaretinde yeni gerilim: Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı
00:06
