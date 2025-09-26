Muhalif lider Şor: Moldova ancak Rusya’yla güçlü bir ittifak içinde başarılı olabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/muhalif-lider-sor-moldova-ancak-rusyayla-guclu-bir-ittifak-icinde-basarili-olabilir-1099681264.html

Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri İlan Şor, Sputnik’e açıklamasında, Moldova’nın geleceğinin Rusya’nın yanında olduğunu savundu.Şor, “Ülkenin geleceğini Rusya ile güçlü bir ittifak içinde görüyoruz. Bu, ortak ekonomik ve dış politika alanı, ortak bir güvenlik politikası olmalı” ifadesini kullandı.Moldova’nın Rusya'ya ucuz meyve ve sebze, arazi ve lojistik sağlayabileceğini kaydeden siyasetçi, “Rusya da bize ucuz elektrik ve ürünlerimiz için bir pazar sağlayabilir” dedi.Muhalif lider, “Birbirimize ihtiyacımız var, biz bir bütünüz ve Moldova ancak bu ittifak içinde başarılı olabilir” diye ekledi.Moskova ve Kişinev arasındaki ilişkiler, Avrupa yanlısı politikalar takip eden Maia Sandu'nun 2020 yılı sonunda iktidara gelmesinin ardından bozulmaya başladı.Moldova’da muhalefete baskıMoldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurmuştu. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önermişti.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapatmıştı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellenmişti.

