https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/abdde-askeri-patlayici-uretim-tesisinde-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1100098920.html
ABD’de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
ABD’de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Tennessee eyaletinde askeri patlayıcı üreten bir tesiste meydana gelen patlamada birden fazla kişi hayatını kaybetti, bazı kişilere ise ulaşılamıyor. Detaylar ve son dakika gelişmeler haberde...
2025-10-10T20:07+0300
2025-10-10T20:07+0300
2025-10-10T20:18+0300
dünya
tennessee
abd
haberler
patlama
askeri tesis
ölü
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100099105_0:0:1015:571_1920x0_80_0_0_2fd3324a97384c956884d0a1f35bd6ce.jpg
Amerikan basınının yerel yetkililere dayandırdığı haberlere göre, patlama McEwen kentinde, Nashville’in yaklaşık 80 kilometre batısında bulunan askeri patlayıcılar üreten Accurate Energetic Systems adlı tesiste gerçekleşti.Humphreys County Şerifi Chris Davis, ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, “Bazı kişilerin hayatını kaybettiğini doğrulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.Patlamanın nedeni henüz bilinmiyorÖte yandan yetkililer, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişilere ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba harcadığını bildirdi.Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/avukat-serdar-oktem-cinayetinde-9-kisi-tutuklandi-1100098826.html
tennessee
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100099105_37:0:798:571_1920x0_80_0_0_2dd9b69e167de7b337b98be631547d87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, tennessee, patlama, askeri üretim tesisi, ölü sayısı, son dakika, haberler
abd, tennessee, patlama, askeri üretim tesisi, ölü sayısı, son dakika, haberler
ABD’de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
20:07 10.10.2025 (güncellendi: 20:18 10.10.2025)
Tennessee eyaletinde askeri patlayıcı üreten bir tesiste meydana gelen patlamada birden fazla kişi hayatını kaybetti, bazı kişilere ise ulaşılamıyor.
Amerikan basınının yerel yetkililere dayandırdığı haberlere göre, patlama McEwen kentinde, Nashville’in yaklaşık 80 kilometre batısında bulunan askeri patlayıcılar üreten Accurate Energetic Systems adlı tesiste gerçekleşti.
Humphreys County Şerifi Chris Davis, ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, “Bazı kişilerin hayatını kaybettiğini doğrulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor
Öte yandan yetkililer, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişilere ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba harcadığını bildirdi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.