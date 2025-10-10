Türkiye
ABD’de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
ABD'de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Tennessee eyaletinde askeri patlayıcı üreten bir tesiste meydana gelen patlamada birden fazla kişi hayatını kaybetti, bazı kişilere ise ulaşılamıyor. Detaylar ve son dakika gelişmeler haberde...
Amerikan basınının yerel yetkililere dayandırdığı haberlere göre, patlama McEwen kentinde, Nashville’in yaklaşık 80 kilometre batısında bulunan askeri patlayıcılar üreten Accurate Energetic Systems adlı tesiste gerçekleşti.Humphreys County Şerifi Chris Davis, ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, “Bazı kişilerin hayatını kaybettiğini doğrulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.Patlamanın nedeni henüz bilinmiyorÖte yandan yetkililer, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişilere ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba harcadığını bildirdi.Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.
ABD’de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var

20:07 10.10.2025 (güncellendi: 20:18 10.10.2025)
Tennessee eyaletinde askeri patlayıcı üreten bir tesiste meydana gelen patlamada birden fazla kişi hayatını kaybetti, bazı kişilere ise ulaşılamıyor.
Amerikan basınının yerel yetkililere dayandırdığı haberlere göre, patlama McEwen kentinde, Nashville’in yaklaşık 80 kilometre batısında bulunan askeri patlayıcılar üreten Accurate Energetic Systems adlı tesiste gerçekleşti.
Humphreys County Şerifi Chris Davis, ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, “Bazı kişilerin hayatını kaybettiğini doğrulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Öte yandan yetkililer, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişilere ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba harcadığını bildirdi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.
