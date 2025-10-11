https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/gazze-saglik-bakanligi-son-verileri-paylasti-can-kaybi-67-bini-asti-1100108975.html
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 33 kişi yaralandı.Açıklamada, 3-10 Ekim tarihleri arasında kayıp dosyalarını inceleyen adli komisyonun, 320 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirleyerek bu kişilerin istatistiklere eklendiği ifade edildi.Son 24 saatte, yıkılan evlerin enkazından 151 kişinin cansız bedeni çıkarıldı; 72 yaralı sağlık merkezlerine ulaştırıldı.Açlık nedeniyle can kayıpları artıyorBakanlık ayrıca, Gazze’de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 463’e yükseldiğini, bunlardan 157’sinin çocuk olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık ilan edilmesinden bu yana 42’si çocuk 185 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Gazze’deki yetkililer, enkaz altında hala binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtiyor.Mısır’da varılan anlaşmanın ardından Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yerel saatle 12.00’de ateşkes yürürlüğe girmiş, İsrail ordusu “sarı hat” olarak tanımlanan bölgelere doğru kısmi çekilmesini tamamladığını duyurmuştu.
Gazze Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı: Can kaybı 67 bini aştı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 682’ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 151 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 72 kişinin yaralandığını bildirdi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 33 kişi yaralandı.
Açıklamada, 3-10 Ekim tarihleri arasında kayıp dosyalarını inceleyen adli komisyonun, 320 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirleyerek bu kişilerin istatistiklere eklendiği ifade edildi.
Son 24 saatte, yıkılan evlerin enkazından 151 kişinin cansız bedeni çıkarıldı; 72 yaralı sağlık merkezlerine ulaştırıldı.
Açlık nedeniyle can kayıpları artıyor
Bakanlık ayrıca, Gazze’de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 463’e yükseldiğini, bunlardan 157’sinin çocuk olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık ilan edilmesinden bu yana 42’si çocuk 185 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gazze’deki yetkililer, enkaz altında hala binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtiyor.
Mısır’da varılan anlaşmanın ardından Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yerel saatle 12.00’de ateşkes yürürlüğe girmiş, İsrail ordusu “sarı hat” olarak tanımlanan bölgelere doğru kısmi çekilmesini tamamladığını duyurmuştu.