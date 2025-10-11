Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/gazze-saglik-bakanligi-son-verileri-paylasti-can-kaybi-67-bini-asti-1100108975.html
Gazze Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı: Can kaybı 67 bini aştı
Gazze Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı: Can kaybı 67 bini aştı
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze Şeridi’ne Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 682’ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T18:14+0300
2025-10-11T18:14+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
i̇srail
filistin
gazze sağlık bakanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100108730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_623d309d13bbb0631bb6502b147518a9.jpg
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 33 kişi yaralandı.Açıklamada, 3-10 Ekim tarihleri arasında kayıp dosyalarını inceleyen adli komisyonun, 320 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirleyerek bu kişilerin istatistiklere eklendiği ifade edildi.Son 24 saatte, yıkılan evlerin enkazından 151 kişinin cansız bedeni çıkarıldı; 72 yaralı sağlık merkezlerine ulaştırıldı.Açlık nedeniyle can kayıpları artıyorBakanlık ayrıca, Gazze’de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 463’e yükseldiğini, bunlardan 157’sinin çocuk olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık ilan edilmesinden bu yana 42’si çocuk 185 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Gazze’deki yetkililer, enkaz altında hala binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtiyor.Mısır’da varılan anlaşmanın ardından Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yerel saatle 12.00’de ateşkes yürürlüğe girmiş, İsrail ordusu “sarı hat” olarak tanımlanan bölgelere doğru kısmi çekilmesini tamamladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/han-yunus-belediyesi-israil-kentin-yuzde-85ini-yok-etti-1100107784.html
gazze
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100108730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d06655c88911a496fbccd63bdaa22eba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, gazze sağlık bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, gazze sağlık bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Gazze Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı: Can kaybı 67 bini aştı

18:14 11.10.2025
© AA / Khalil Ramzi Alkahlutİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© AA / Khalil Ramzi Alkahlut
Abone ol
İsrail’in Gazze Şeridi’ne Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 682’ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 151 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 72 kişinin yaralandığını bildirdi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 33 kişi yaralandı.
Açıklamada, 3-10 Ekim tarihleri arasında kayıp dosyalarını inceleyen adli komisyonun, 320 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirleyerek bu kişilerin istatistiklere eklendiği ifade edildi.
Son 24 saatte, yıkılan evlerin enkazından 151 kişinin cansız bedeni çıkarıldı; 72 yaralı sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

Açlık nedeniyle can kayıpları artıyor

Bakanlık ayrıca, Gazze’de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 463’e yükseldiğini, bunlardan 157’sinin çocuk olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık ilan edilmesinden bu yana 42’si çocuk 185 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gazze’deki yetkililer, enkaz altında hala binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtiyor.
Mısır’da varılan anlaşmanın ardından Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yerel saatle 12.00’de ateşkes yürürlüğe girmiş, İsrail ordusu “sarı hat” olarak tanımlanan bölgelere doğru kısmi çekilmesini tamamladığını duyurmuştu.
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Han Yunus Belediyesi: İsrail, kentin yüzde 85’ini yok etti
17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала