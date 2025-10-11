https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/ankara-cumhuriyet-bassavciliginin--sorusturma-izni-istedigi-mansur-yavas-saat-12de-aciklama-yapacak-1100103832.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Mansur Yavaş, saat 12'de açıklama yapacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Mansur Yavaş, saat 12'de açıklama yapacak
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T10:42+0300
2025-10-11T10:42+0300
2025-10-11T10:42+0300
türki̇ye
haberler
mansur yavaş
cumhuriyet başsavcılığı
i̇çişleri bakanlığı
masak
tl
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091409803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b4092cc2361562a194d53e8391c00ee.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen konser harcamaları soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bu adım, dosyanın belediye üst yönetimine uzandığını gösteriyor.Soruşturmanın dayanağı: Ne iddia ediliyor?Savcılık iddianamesine göre soruşturma; 32 konser etkinliğinde usulsüzlük yapıldığı ve bunun sonucunda kamu zararının yaklaşık 154 milyon TL düzeyinde oluştuğu iddiasına dayanıyor. Soruşturma belgelerinde MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına atıf yapıldığı bildirildi.Yavaş’tan ilk tepki ve bugün 12.00 açıklamasıBelediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin ilk tepkilerinde “Soruşturulmakta bir çekincemiz yok, denetimlerde kamu zararına rastlanmadı” yönünde açıklamalar yaptı. Yavaş’ın saat 12.00’de yazılı ve kapsamlı bir açıklama yapacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/schengene-giriste-yeni-donem-ees-sistemi-yarin-basliyor-1100103626.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091409803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05fe4dd289a6654ad29c7b8a4dbb2fe4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, mansur yavaş, cumhuriyet başsavcılığı, i̇çişleri bakanlığı, masak, tl, ankara
haberler, mansur yavaş, cumhuriyet başsavcılığı, i̇çişleri bakanlığı, masak, tl, ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Mansur Yavaş, saat 12'de açıklama yapacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. İddia edilen kamu zararı yaklaşık 154 milyon TL. Yavaş saat 12.00’de açıklama yapacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen konser harcamaları soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bu adım, dosyanın belediye üst yönetimine uzandığını gösteriyor.
Soruşturmanın dayanağı: Ne iddia ediliyor?
Savcılık iddianamesine göre soruşturma; 32 konser etkinliğinde
usulsüzlük yapıldığı ve bunun sonucunda kamu zararının yaklaşık 154 milyon TL
düzeyinde oluştuğu iddiasına dayanıyor. Soruşturma belgelerinde MASAK, Sayıştay ve bilirkişi
raporlarına atıf yapıldığı bildirildi.
Yavaş’tan ilk tepki ve bugün 12.00 açıklaması
Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, konuya ilişkin ilk tepkilerinde “Soruşturulmakta bir çekincemiz yok, denetimlerde kamu zararına rastlanmadı
” yönünde açıklamalar yaptı. Yavaş’ın saat 12.00
’de yazılı ve kapsamlı bir açıklama yapacağı bildirildi.