Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Mansur Yavaş, saat 12'de açıklama yapacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Mansur Yavaş, saat 12'de açıklama yapacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma... 11.10.2025
2025-10-11T10:42+0300
2025-10-11T10:42+0300
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen konser harcamaları soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bu adım, dosyanın belediye üst yönetimine uzandığını gösteriyor.Soruşturmanın dayanağı: Ne iddia ediliyor?Savcılık iddianamesine göre soruşturma; 32 konser etkinliğinde usulsüzlük yapıldığı ve bunun sonucunda kamu zararının yaklaşık 154 milyon TL düzeyinde oluştuğu iddiasına dayanıyor. Soruşturma belgelerinde MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına atıf yapıldığı bildirildi.Yavaş’tan ilk tepki ve bugün 12.00 açıklamasıBelediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin ilk tepkilerinde “Soruşturulmakta bir çekincemiz yok, denetimlerde kamu zararına rastlanmadı” yönünde açıklamalar yaptı. Yavaş’ın saat 12.00’de yazılı ve kapsamlı bir açıklama yapacağı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Mansur Yavaş, saat 12'de açıklama yapacak

10:42 11.10.2025
© AA / Akın ÇeliktaşAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. İddia edilen kamu zararı yaklaşık 154 milyon TL. Yavaş saat 12.00’de açıklama yapacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen konser harcamaları soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bu adım, dosyanın belediye üst yönetimine uzandığını gösteriyor.

Soruşturmanın dayanağı: Ne iddia ediliyor?

Savcılık iddianamesine göre soruşturma; 32 konser etkinliğinde usulsüzlük yapıldığı ve bunun sonucunda kamu zararının yaklaşık 154 milyon TL düzeyinde oluştuğu iddiasına dayanıyor. Soruşturma belgelerinde MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına atıf yapıldığı bildirildi.

Yavaş’tan ilk tepki ve bugün 12.00 açıklaması

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin ilk tepkilerinde “Soruşturulmakta bir çekincemiz yok, denetimlerde kamu zararına rastlanmadı” yönünde açıklamalar yaptı. Yavaş’ın saat 12.00’de yazılı ve kapsamlı bir açıklama yapacağı bildirildi.
