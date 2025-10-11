Küba Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna’daki çatışmaya katıldığı yönündeki ABD iddialarını iftira olarak nitelendirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kuba-disisleri-bakanligi-ulkenin-ukraynadaki-catismaya-katildigi-yonundeki-abd-iddialarini-iftira-1100111371.html
11.10.2025
Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, "Büyük Küba Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayılan, Küba’nın Ukrayna’daki askeri çatışmaya sözde katılımına ilişkin asılsız suçlamaları reddetmektedir" denildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu 'iftira niteliğindeki suçlamanın' ilk olarak 2023 yılında bazı medya organları tarafından ortaya atıldığı ve herhangi bir kanıt sunulmadan gündeme getirildiği kaydedildi.Açıklamada şu cümleler yer aldı:Söz konusu açıklamada, ABD'nin Küba’ya karşı başlatılan bu yeni karalama kampanyasının temelini oluşturan asılsız ve yalan suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığı ve sunamayacağı da vurgulandı.'Küba, çatışmaya katılan vatandaşları hakkında bilgi sahibi değil'Küba Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki çatışmaya katılan Küba vatandaşları hakkında kesin bilgiye sahip olmadıklarını ve devletin bu kişileri desteklemediğini belirtti.Açıklamanın bu bölümünde şu cümlelere yer verildi:Açıklamada ayrıca 2023 ile 2025 yılları arasında, Küba mahkemelerinde paralı askerlik suçlamasıyla ilgili 40 sanık hakkında dokuz ceza davası açıldığı dile getirilerek, “Sekiz davada duruşmalar gerçekleştirilmiş, bunlardan beşinde toplam 26 sanık hakkında 5 ila 14 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Üç davada mahkeme kararları beklenmektedir ve bir dava ise duruşma aşamasına hazırlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık açıklamasında ek olarak bu kişilerin yurt dışında ve geçici olarak farklı ülkelerde yaşayan Kübalılar arasından, Küba hükümetiyle hiçbir bağlantısı olmayan kuruluşlar tarafından işe alındığını da belirtti.
23:04 11.10.2025 (güncellendi: 23:05 11.10.2025)
Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, "Büyük Küba Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayılan, Küba’nın Ukrayna’daki askeri çatışmaya sözde katılımına ilişkin asılsız suçlamaları reddetmektedir" denildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu 'iftira niteliğindeki suçlamanın' ilk olarak 2023 yılında bazı medya organları tarafından ortaya atıldığı ve herhangi bir kanıt sunulmadan gündeme getirildiği kaydedildi.
Açıklamada şu cümleler yer aldı:
Küba Hükümeti bir kez daha kararlılıkla beyan eder ki, Ukrayna’daki silahlı çatışmanın tarafı değildir. Kübalı askerler ne bu ülkede ne de herhangi başka bir ülkede askeri faaliyetlerde bulunmamaktadır.
Söz konusu açıklamada, ABD'nin Küba’ya karşı başlatılan bu yeni karalama kampanyasının temelini oluşturan asılsız ve yalan suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığı ve sunamayacağı da vurgulandı.
'Küba, çatışmaya katılan vatandaşları hakkında bilgi sahibi değil'
Küba Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki çatışmaya katılan Küba vatandaşları hakkında kesin bilgiye sahip olmadıklarını ve devletin bu kişileri desteklemediğini belirtti.
Açıklamanın bu bölümünde şu cümlelere yer verildi:
Küba makamları, kendi inisiyatifleriyle çatışmaya katılmış ya da katılmakta olan Küba vatandaşları hakkında kesin bilgiye sahip değildir. Ancak şu gerçek inkar edilemezdir: Bu vatandaşların hiçbiri eylemlerinde Küba devletinin desteğine, vaatlerine ya da onayına sahip değildir.
Açıklamada ayrıca 2023 ile 2025 yılları arasında, Küba mahkemelerinde paralı askerlik suçlamasıyla ilgili 40 sanık hakkında dokuz ceza davası açıldığı dile getirilerek, “Sekiz davada duruşmalar gerçekleştirilmiş, bunlardan beşinde toplam 26 sanık hakkında 5 ila 14 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Üç davada mahkeme kararları beklenmektedir ve bir dava ise duruşma aşamasına hazırlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında ek olarak bu kişilerin yurt dışında ve geçici olarak farklı ülkelerde yaşayan Kübalılar arasından, Küba hükümetiyle hiçbir bağlantısı olmayan kuruluşlar tarafından işe alındığını da belirtti.