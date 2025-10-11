https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/iran-disisleri-bakani-arakci-ibrahim-anlasmalarina-asla-katilmayacagiz-1100110737.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İbrahim Anlaşmaları'na asla katılmayacağız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Mısır’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasını ertelediğini ve ajansla iş birliğini sona erdirdiğini açıkladı. Arakçi açıklamasında ayrıca İran'ın İbrahim Anlaşmalarına asla katılmayacağını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir televizyon programında yaptığı açıklamada, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini öngören İbrahim Anlaşmaları'na asla katılmayacaklarının altını çizdi.
Söz konusu soruya yanıt veren Arakçi, "Bu asla olmayacak” dedi.
'UAEA ile iş birliğimizi durdurduk'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, UAEA ile iş birliğini durduklarını dile getirdi.
Arakçi açıklamasında, “Kahire anlaşmasının uygulanması şu anda askıya alınmış durumda ve nükleer programla ilgili konularda UAEA ile iş birliğimizi durdurduk" cümlesini kaydetti.
'Avrupa Üçlüsü ile müzakereler için bir gerekçe görmüyoruz'
Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran’ın ilişkilerini tamamen ulusal çıkarlar ve bağımsız bir politika temelinde şekillendirdiğini belirtti.
Arakçi yaptığı açıklamada, Tahran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması nedeniyle, İran’ın nükleer dosyasıyla ilgili olarak 'Avrupa Üçlüsü '(Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa) ülkeleriyle müzakerelere yeniden başlamaya gerek duymadıklarını vurguladı.