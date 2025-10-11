https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-baronu-baede-yakalandi-1100103140.html
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAE'de yakalandı
Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandı. 11.10.2025, Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Açıklamada, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün'ün BAE'de yakalandığı kaydedildi.Operasyon kapsamında ayrıca, Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan Hasan Lala'nın da yakalandığı ifade edildi.Yakalanan şahısların bu sabaha karşı Türkiye'ye iade edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığının da destek sağladığını belirtti.Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadesini kullandı.
