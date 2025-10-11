https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-baronu-baede-yakalandi-1100103140.html

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAE'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAE'de yakalandı

Sputnik Türkiye

Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandı. 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T09:53+0300

2025-10-11T09:53+0300

2025-10-11T09:53+0300

türki̇ye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

narkotik suçlarla mücadele

birleşik arap emirlikleri (bae)

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099636089_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bb8d2d480b59e6a7f37872cbcd241060.jpg

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Açıklamada, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün'ün BAE'de yakalandığı kaydedildi.Operasyon kapsamında ayrıca, Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan Hasan Lala'nın da yakalandığı ifade edildi.Yakalanan şahısların bu sabaha karşı Türkiye'ye iade edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığının da destek sağladığını belirtti.Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/meteorlojiden-6-kent-icin-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-mevsim-normallerinin-altinda-bir-hava-var-1100102922.html

türki̇ye

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), narkotik suçlarla mücadele, birleşik arap emirlikleri (bae), haberler