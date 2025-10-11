https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/israil-ordusu-guney-lubnandaki-hizbullah-altyapisina-saldiri-duzenledigini-bildirdi-1100102804.html
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldırı düzenlediğini bildirdi
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldırı düzenlediğini bildirdi
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürerken güney Lübnan'da Hizbullah'a ait terörist altyapıyı vurduğunu ve istihkam makinelerini imha ettiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes görüşmeleri sırasında, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğunu bildirdi.İsrail ordusu, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, güney Lübnan bölgesinde Hizbullah'ın terörist altyapısını vurarak imha etti. Bölgede terörist altyapıyı yeniden kurmak için kullanılan istihkam makineleri burada kullanıldı." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Gazze’de ateşkes görüşmeleri sürerken güney Lübnan’da Hizbullah’a ait terörist altyapıyı vurduğunu ve istihkam makinelerini imha ettiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes görüşmeleri sırasında, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğunu bildirdi.
İsrail ordusu, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, güney Lübnan bölgesinde Hizbullah'ın terörist altyapısını vurarak imha etti. Bölgede terörist altyapıyı yeniden kurmak için kullanılan istihkam makineleri burada kullanıldı." ifadelerini kullandı.