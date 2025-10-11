Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldırı düzenlediğini bildirdi
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldırı düzenlediğini bildirdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes görüşmeleri sırasında, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğunu bildirdi.İsrail ordusu, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, güney Lübnan bölgesinde Hizbullah'ın terörist altyapısını vurarak imha etti. Bölgede terörist altyapıyı yeniden kurmak için kullanılan istihkam makineleri burada kullanıldı." ifadelerini kullandı.
04:47 11.10.2025 (güncellendi: 04:50 11.10.2025)
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes görüşmeleri sırasında, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğunu bildirdi.
İsrail ordusu, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, güney Lübnan bölgesinde Hizbullah'ın terörist altyapısını vurarak imha etti. Bölgede terörist altyapıyı yeniden kurmak için kullanılan istihkam makineleri burada kullanıldı." ifadelerini kullandı.
