İlber Ortaylı’dan üzen haber: Sağlık durumu hakkında açıklama geldi
İlber Ortaylı’dan üzen haber: Sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun önceki rahatsızlıklarına göre daha ağır seyrettiğini duyurdu... 11.10.2025
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunu hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ortaylı, rahatsızlığının geçmişte geçirdiği hastalıklara kıyasla "çok daha ağır seyrettiğini" belirtti. Ünlü tarihçinin açıklaması, sevenlerini üzdü.Etkinliklere katılamayacakTedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Ortaylı, doktorlarının tavsiyesi üzerine Haliç Kongre Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kocaeli Kitap Fuarı gibi planlı etkinliklere katılamayacağını duyurdu.Ortaylı, "Ne yazık ki bu hafta sonu Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok." ifadelerini kullandı.'Bir süre i̇zole yaşam sürmem gerekiyor'Sağlık durumunun hassas olduğunu vurgulayan İlber Ortaylı, bir süre izole bir yaşam sürmesi gerektiğini söyledi. Ünlü tarihçi, sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti:
İlber Ortaylı’dan üzen haber: Sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun önceki rahatsızlıklarına göre daha ağır seyrettiğini duyurdu. Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Ortaylı, doktor tavsiyesiyle birçok etkinliğe katılamayacağını açıkladı.
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunu hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ortaylı, rahatsızlığının geçmişte geçirdiği hastalıklara kıyasla “çok daha ağır seyrettiğini” belirtti. Ünlü tarihçinin açıklaması, sevenlerini üzdü.
Etkinliklere katılamayacak
Tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Ortaylı, doktorlarının tavsiyesi üzerine Haliç Kongre Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kocaeli Kitap Fuarı gibi planlı etkinliklere katılamayacağını duyurdu.
Ortaylı, “Ne yazık ki bu hafta sonu Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok.” ifadelerini kullandı.
'Bir süre i̇zole yaşam sürmem gerekiyor'
Sağlık durumunun hassas olduğunu vurgulayan İlber Ortaylı
, bir süre izole bir yaşam sürmesi gerektiğini söyledi. Ünlü tarihçi, sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti:
“Anlayışla karşıladığınız ve güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.”