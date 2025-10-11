https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/ilber-ortaylidan-uzen-haber-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-geldi-1100104389.html

İlber Ortaylı’dan üzen haber: Sağlık durumu hakkında açıklama geldi

İlber Ortaylı’dan üzen haber: Sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun önceki rahatsızlıklarına göre daha ağır seyrettiğini duyurdu... 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T10:59+0300

2025-10-11T10:59+0300

2025-10-11T10:59+0300

yaşam

i̇lber ortaylı

hasta

ağır hasta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091219069_0:87:741:504_1920x0_80_0_0_4ee254de9535d27533efe0a8fb2c8f41.jpg

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunu hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ortaylı, rahatsızlığının geçmişte geçirdiği hastalıklara kıyasla “çok daha ağır seyrettiğini” belirtti. Ünlü tarihçinin açıklaması, sevenlerini üzdü.Etkinliklere katılamayacakTedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Ortaylı, doktorlarının tavsiyesi üzerine Haliç Kongre Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kocaeli Kitap Fuarı gibi planlı etkinliklere katılamayacağını duyurdu.Ortaylı, “Ne yazık ki bu hafta sonu Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok.” ifadelerini kullandı.'Bir süre i̇zole yaşam sürmem gerekiyor'Sağlık durumunun hassas olduğunu vurgulayan İlber Ortaylı, bir süre izole bir yaşam sürmesi gerektiğini söyledi. Ünlü tarihçi, sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/uzmanlar-sonbahar-yuzu-alarmina-gecti-cilt-bariyeriniz-cokmek-uzere-olabilir-1100104013.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lber ortaylı, hasta, ağır hasta