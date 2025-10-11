Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Ebu Zeyneb: Lübnan’da iç savaşa da mal olsa silah bırakmayacağız

Direnişin (Hizbullah’ın) silahına kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimizdir, gerektiğinde her şeyi göze alırız. Çünkü artık mesele sadece Lübnan değil. Arap ve İslam dünyasının güvenliği de bu mücadelenin merkezindedir.

İsrail’in genişleme politikası tüm bölgeyi tehdit ediyor. Dolayısıyla silahlarımızı teslim etmeyeceğiz. Çünkü bu toprak hala işgal altında. Direnişi Lübnan’ın caydırıcı gücüdür, onu devre dışı bırakmak ülkeyi savunmasız bırakmaktır.