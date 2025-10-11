Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/han-yunus-belediyesi-israil-kentin-yuzde-85ini-yok-etti-1100107784.html
Han Yunus Belediyesi: İsrail, kentin yüzde 85’ini yok etti
Han Yunus Belediyesi: İsrail, kentin yüzde 85’ini yok etti
Sputnik Türkiye
İsrail'in iki yıldan uzun süren saldırıları boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin yüzde 85'inden fazlasının yok edildiği dile getirildi. 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T17:28+0300
2025-10-11T17:28+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
han yunus
gazze şeridi
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094622160_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_326df56e56fdb88730b31aa487015826.jpg
Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta kentteki yıkılmış belediye binası yakınında basın toplantısı düzenledi.Batta, "Gazze Şeridi'nin en büyük kentlerinden olan ve 110 kilometrekare ile bölgenin üçte birini oluşturan Han Yunus'un yüzde 85’inden fazlası İsrail tarafından yok edildi" dedi.Bu yıkımların evler, yapılar, kamu ve özel kurumlar, yollar, altyapı ile hizmet ve eğlence tesislerini kapsadığını kaydeden Batta, yıkımın yüzlerce ton enkazın birikmesine neden olduğunu belirtti.Batta, 'Yerinden edilmiş kişilerin evlerine veya evlerinin yıkıntısına dönmelerinin önünü açmak için sadece Han Yunus'un sokaklarından 400 bin ton molozun kaldırılmasının acilen gerekli olduğunu' vurguladı.İsrail'in iki yıldan uzun süren saldırıları süresince 'kentteki yolların yüzde 85'ine tekabül eden 210 kilometrelik yol ağını' yok ettiğini aktaran Batta, şunları söyledi:Filistinli yetkili, İsrail'in kentteki 136 park, dinlenme alanı ve yeşil alan ile belediyeye ait tesisleri de yok ettiğini aktardı.Batta, ayrıca atıkların birikmesi sorununa dair ise "İlk tahminlere göre Han Yunus kentinin sokaklarında 350 bin tondan fazla atık birikmiş durumda." diye konuştu.Belediyenin atıkların toplanmasında gerçek bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden Batta, İsrail saldırıları başlamadan önce ana atık merkezinin sınırdaki Fahura beldesinin doğusunda yer alan Sufa bölgesinde olduğunu, İsrail ordusunun ise bu bölgeden çekilmediğini vurguladı.Bu krizin çözümü için acilen resmi bir girişimde bulunulması gerektiğini belirten Batta, soykırım etkilerinden çıkarak iyileşme aşamasına ulaşmak için çabaların birleştirilmesi gerektiğini, bölgedeki enkazın kaldırılması için de yakıt ve modern araçlarla jeneratörlerin temin edilmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/cumhurbaskani-erdogan-israil-hukumeti-attigi-imzanin-arkasinda-durmalidir-1100107043.html
i̇srail
han yunus
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094622160_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6ab96bc993e0228ad30afd4dc66e5a27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, han yunus, gazze şeridi, ortadoğu
i̇srail, han yunus, gazze şeridi, ortadoğu

Han Yunus Belediyesi: İsrail, kentin yüzde 85’ini yok etti

17:28 11.10.2025
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
Abone ol
İsrail'in iki yıldan uzun süren saldırıları boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin yüzde 85'inden fazlasının yok edildiği dile getirildi.
Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta kentteki yıkılmış belediye binası yakınında basın toplantısı düzenledi.
Batta, "Gazze Şeridi'nin en büyük kentlerinden olan ve 110 kilometrekare ile bölgenin üçte birini oluşturan Han Yunus'un yüzde 85’inden fazlası İsrail tarafından yok edildi" dedi.
Bu yıkımların evler, yapılar, kamu ve özel kurumlar, yollar, altyapı ile hizmet ve eğlence tesislerini kapsadığını kaydeden Batta, yıkımın yüzlerce ton enkazın birikmesine neden olduğunu belirtti.
Batta, 'Yerinden edilmiş kişilerin evlerine veya evlerinin yıkıntısına dönmelerinin önünü açmak için sadece Han Yunus'un sokaklarından 400 bin ton molozun kaldırılmasının acilen gerekli olduğunu' vurguladı.
İsrail'in iki yıldan uzun süren saldırıları süresince 'kentteki yolların yüzde 85'ine tekabül eden 210 kilometrelik yol ağını' yok ettiğini aktaran Batta, şunları söyledi:

İsrail, 400 kilometre olan su şebekesinin 300 kilometresini ve 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin 150 kilometresini tamamen yok etti.

Filistinli yetkili, İsrail'in kentteki 136 park, dinlenme alanı ve yeşil alan ile belediyeye ait tesisleri de yok ettiğini aktardı.
Batta, ayrıca atıkların birikmesi sorununa dair ise "İlk tahminlere göre Han Yunus kentinin sokaklarında 350 bin tondan fazla atık birikmiş durumda." diye konuştu.
Belediyenin atıkların toplanmasında gerçek bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden Batta, İsrail saldırıları başlamadan önce ana atık merkezinin sınırdaki Fahura beldesinin doğusunda yer alan Sufa bölgesinde olduğunu, İsrail ordusunun ise bu bölgeden çekilmediğini vurguladı.
Bu krizin çözümü için acilen resmi bir girişimde bulunulması gerektiğini belirten Batta, soykırım etkilerinden çıkarak iyileşme aşamasına ulaşmak için çabaların birleştirilmesi gerektiğini, bölgedeki enkazın kaldırılması için de yakıt ve modern araçlarla jeneratörlerin temin edilmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Hükümeti, attığı imzanın arkasında durmalıdır
16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала