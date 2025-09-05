Joe Biden'ın kanserle mücadelesi bitmiyor: Prostat kanserinden sonra bu kez de cilt kanseri oldu

Türkiye
DÜNYA
Biden’ın sözcüsü, yaptığı açıklamada Biden’ın Mohs cerrahisi geçirdiğini söyledi. Bu yöntem, cilt kanserini tamamen temizleyene kadar katman katman kesilerek uygulanan bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Son günlerde Biden’ın başının sağ tarafında belirgin bir yara izi dikkat çekmişti. Sözcü, ameliyatın bu bölgedeki kanserli doku nedeniyle yapıldığını doğruladı.Daha önce de cilt ve prostat kanseriyle mücadele etmişti Biden, daha önce de cilt kanserleriyle mücadele etmişti. 2023 yılında göğsünden alınan kanserli lezyonun ardından, Mayıs 2025’te prostat kanseri teşhisi konmuş ve hastalığın kemiklere yayıldığı açıklanmıştı.Biden ailesi, kanserle mücadelenin sembol isimlerinden biri haline geldi. Eski başkanın oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.
13:17 05.09.2025
Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm
ABD’nin eski başkanı Joe Biden, cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu. 82 yaşındaki Biden’ın başında görülen yara merak uyandırırken, sözcüsü operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Biden’ın sözcüsü, yaptığı açıklamada Biden’ın Mohs cerrahisi geçirdiğini söyledi. Bu yöntem, cilt kanserini tamamen temizleyene kadar katman katman kesilerek uygulanan bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Son günlerde Biden’ın başının sağ tarafında belirgin bir yara izi dikkat çekmişti. Sözcü, ameliyatın bu bölgedeki kanserli doku nedeniyle yapıldığını doğruladı.

Daha önce de cilt ve prostat kanseriyle mücadele etmişti

Biden, daha önce de cilt kanserleriyle mücadele etmişti. 2023 yılında göğsünden alınan kanserli lezyonun ardından, Mayıs 2025’te prostat kanseri teşhisi konmuş ve hastalığın kemiklere yayıldığı açıklanmıştı.
Biden ailesi, kanserle mücadelenin sembol isimlerinden biri haline geldi. Eski başkanın oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.
