Erdoğan'dan ateşkes değerlendirmesi: 'Bundan sonra önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır'
Erdoğan'dan ateşkes değerlendirmesi: 'Bundan sonra önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır'
Erdoğan'dan ateşkes değerlendirmesi: 'Bundan sonra önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır'

15:04 10.10.2025 (güncellendi: 15:23 10.10.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© TCCB / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki konuşmasında Gazze ateşkesine dair mesajlar verdi ve "2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü." dedi. Erdoğan bundan sonraki sürece işaret etti ve 'Önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaptığı konuşmada Gazze ateşkesine dair önemli mesajlar verdi:
Dün Mısır'dan hepimizi sevindiren bir haber aldık. Hamas ile İsrail Hükümeti arasındaki görüşmede anlaşma sağlandı. 2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü.

'Gelişmeleri çok önemli buluyoruz'

Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü biz artık kan akmasın çocuklar ölmesin diyoruz. Bundan sonra önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır

'Tekrar soykırım ortamının bedeli çok ağır olur'

Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle Gazze, kana gözyaşına doydu. Barışa fırsat tanınmalı, sabotajdan uzak durulmalı.

Erdoğan'dan Özel'e özür çağrısı:

ABD seyahatimiz öncesinde ve sonrasında Özel'in söyledikleri hezeyanları işittiniz. Ziyareti kötüledi manipülasyon yaptı. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımız, davamıza sahip çıkmadığımızı iddia etti. Sonunda bize attığı çamurlar kendisini vurdu. Dünkü anlaşma hakikati gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti. Buradan soruyorum, hadi bizi bırak, CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne bir özür borcu yok mu? Sayın Özel belli siyaset odaklarının güdümünden çıkamıyor.

