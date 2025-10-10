Erdoğan'dan ateşkes değerlendirmesi: 'Bundan sonra önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır'

ABD seyahatimiz öncesinde ve sonrasında Özel'in söyledikleri hezeyanları işittiniz. Ziyareti kötüledi manipülasyon yaptı. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımız, davamıza sahip çıkmadığımızı iddia etti. Sonunda bize attığı çamurlar kendisini vurdu. Dünkü anlaşma hakikati gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti. Buradan soruyorum, hadi bizi bırak, CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne bir özür borcu yok mu? Sayın Özel belli siyaset odaklarının güdümünden çıkamıyor.