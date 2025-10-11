https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/belcika-savunma-bakani-bruksel-sokaklarinda-asker-gorevlendirilebilir-1100107664.html
Belçika Savunma Bakanı: Brüksel sokaklarında asker görevlendirilebilir
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel sokaklarında yıl sonuna kadar asker görevlendirilebileceğini belirtti.
Francken, Le Soir gazetesine verdiği demeçte, sokaklardaki güvenlik konularının polis sorumluluğunda olduğunu, ancak İçişleri Bakanı Bernard Quintin’in talebi olması durumunda bunun Savunma Bakanlığı’nın görevi haline gelebileceğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:Savunma Bakanı ayrıca, önceliğinin askerlere yasal koruma sağlamak ve yararlı görevler yerine getirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.Eylül ayında Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ülkede organize suç oranının artması nedeniyle askerlerin 2025 sonuna kadar Brüksel sokaklarında devriye gezmeye başlayabileceğini açıklamıştı.
Francken, Le Soir gazetesine verdiği demeçte, sokaklardaki güvenlik konularının polis sorumluluğunda olduğunu, ancak İçişleri Bakanı Bernard Quintin’in talebi olması durumunda bunun Savunma Bakanlığı’nın görevi haline gelebileceğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:
Brüksel’deki güvenliği artırmaya her zaman açığım. Durum güvenlik, siyasi ve sosyal açıdan dramatik hale geldi. Başkentimizin durumunun kötüleşmesinden endişeliyim. Sokaklardaki güvenlik konuları polis sorumluluğunda, ancak İçişleri Bakanı Quentin bana talepte bulunduğunda, bu, ulusu savunmakla yükümlü olan Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğu haline gelir. Yıl sonuna kadar askerleri sokaklarda görevlendirmek mümkün mü? Medyanın iddia ettiğinin aksine, ‘evet’ demedim ama ‘hayır’ da demedim.
Savunma Bakanı ayrıca, önceliğinin askerlere yasal koruma sağlamak ve yararlı görevler yerine getirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.
Eylül ayında Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ülkede organize suç oranının artması nedeniyle askerlerin 2025 sonuna kadar Brüksel sokaklarında devriye gezmeye başlayabileceğini açıklamıştı.