Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/belcika-savunma-bakani-bruksel-sokaklarinda-asker-gorevlendirilebilir-1100107664.html
Belçika Savunma Bakanı: Brüksel sokaklarında asker görevlendirilebilir
Belçika Savunma Bakanı: Brüksel sokaklarında asker görevlendirilebilir
Sputnik Türkiye
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel sokaklarında yıl sonuna kadar asker görevlendirilebileceğini belirtti. 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T17:13+0300
2025-10-11T17:10+0300
dünya
belçika
brüksel
savunma bakanlığı
güvenlik
organize suç
asker
polis
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083317322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb25791f9ea69c2c27f71ac513c3a99c.jpg
Francken, Le Soir gazetesine verdiği demeçte, sokaklardaki güvenlik konularının polis sorumluluğunda olduğunu, ancak İçişleri Bakanı Bernard Quintin’in talebi olması durumunda bunun Savunma Bakanlığı’nın görevi haline gelebileceğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:Savunma Bakanı ayrıca, önceliğinin askerlere yasal koruma sağlamak ve yararlı görevler yerine getirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.Eylül ayında Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ülkede organize suç oranının artması nedeniyle askerlerin 2025 sonuna kadar Brüksel sokaklarında devriye gezmeye başlayabileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rus-uzman-bruksel-moldova-politikasi-ile-rusya-sinirinda-yedek-bir-gerilim-merkezi-yaratmayi-1095510522.html
belçika
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083317322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c1333f76091c3c1924ac1ce9b00c4b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belçika, brüksel, savunma bakanlığı, güvenlik, organize suç, asker, polis, avrupa
belçika, brüksel, savunma bakanlığı, güvenlik, organize suç, asker, polis, avrupa

Belçika Savunma Bakanı: Brüksel sokaklarında asker görevlendirilebilir

17:13 11.10.2025
© AFP 2023 / JAMES ARTHUR GEKIEREBrüksel
Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© AFP 2023 / JAMES ARTHUR GEKIERE
Abone ol
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel sokaklarında yıl sonuna kadar asker görevlendirilebileceğini belirtti.
Francken, Le Soir gazetesine verdiği demeçte, sokaklardaki güvenlik konularının polis sorumluluğunda olduğunu, ancak İçişleri Bakanı Bernard Quintin’in talebi olması durumunda bunun Savunma Bakanlığı’nın görevi haline gelebileceğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:
Brüksel’deki güvenliği artırmaya her zaman açığım. Durum güvenlik, siyasi ve sosyal açıdan dramatik hale geldi. Başkentimizin durumunun kötüleşmesinden endişeliyim. Sokaklardaki güvenlik konuları polis sorumluluğunda, ancak İçişleri Bakanı Quentin bana talepte bulunduğunda, bu, ulusu savunmakla yükümlü olan Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğu haline gelir. Yıl sonuna kadar askerleri sokaklarda görevlendirmek mümkün mü? Medyanın iddia ettiğinin aksine, ‘evet’ demedim ama ‘hayır’ da demedim.
Savunma Bakanı ayrıca, önceliğinin askerlere yasal koruma sağlamak ve yararlı görevler yerine getirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.
Eylül ayında Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ülkede organize suç oranının artması nedeniyle askerlerin 2025 sonuna kadar Brüksel sokaklarında devriye gezmeye başlayabileceğini açıklamıştı.
Митинг М. Санду Европейская Молдова - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
DÜNYA
Rus uzman: Brüksel, Moldova politikası ile Rusya sınırında yedek bir gerilim merkezi yaratmayı hedefliyor
19 Nisan, 01:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала