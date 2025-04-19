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Rus uzman: Brüksel, Moldova politikası ile Rusya sınırında yedek bir gerilim merkezi yaratmayı hedefliyor
Rus uzman: Brüksel, Moldova politikası ile Rusya sınırında yedek bir gerilim merkezi yaratmayı hedefliyor
Sputnik Türkiye
Siyaset bilimci, Rusya Ekonomi Yüksek Okulu öğretim görevlisi Prof. Dmitriy Yevstafiyev, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya sınırı yakınlarında yeni bir gerilim... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
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Brüksel’in etkisindeki Moldova yönetiminin Rusya yanlısı muhaliflere ve Moskova Patrikhanesi'ne yakın din adamlarına yönelik tutumunu Sputnik’e değerlendiren Yevstafiyev, bunun Ukrayna'da bir tür barışçıl çözüme varılması durumunda Brüksel’in Rusya sınırı yakınlarında yedek bir gerilim merkezi yaratma girişimi olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:
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rusya ekonomi yüksek okulu, moldova, avrupa birliği, ab, brüksel, moskova patrikhanesi, rusya, ukrayna, abd, romanya
rusya ekonomi yüksek okulu, moldova, avrupa birliği, ab, brüksel, moskova patrikhanesi, rusya, ukrayna, abd, romanya

Rus uzman: Brüksel, Moldova politikası ile Rusya sınırında yedek bir gerilim merkezi yaratmayı hedefliyor

01:31 19.04.2025
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko / Multimedya arşivine gidinМитинг М. Санду "Европейская Молдова"
Митинг М. Санду Европейская Молдова - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
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Siyaset bilimci, Rusya Ekonomi Yüksek Okulu öğretim görevlisi Prof. Dmitriy Yevstafiyev, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya sınırı yakınlarında yeni bir gerilim merkezi yaratmayı amaçladığını belirtti.
Brüksel’in etkisindeki Moldova yönetiminin Rusya yanlısı muhaliflere ve Moskova Patrikhanesi'ne yakın din adamlarına yönelik tutumunu Sputnik’e değerlendiren Yevstafiyev, bunun Ukrayna'da bir tür barışçıl çözüme varılması durumunda Brüksel’in Rusya sınırı yakınlarında yedek bir gerilim merkezi yaratma girişimi olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:
Moldova'daki durum gerçekten de Ukrayna'daki duruma çok benziyor. Gerçekten de, etnik yapının özelliklerini, siyasi ve bölgesel gerçekleri, bölgenin tarihini vb. dikkate almaksızın, eski Moldova SSC içinde üniter bir milliyetçi devlet kurmayı hedefleyen, tamamen totaliter, milliyetçi bir rejim yaratma girişimi söz konusu.

Bununla birlikte, Ukrayna ile bazı temel farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Ukrayna, Turçinov, Yatsenyuk ve Poroşenko'nun totaliter rejimlerinin hüküm sürdüğü dönemde Avrupa Birliği ve ABD'nin ortak bir projesiydi. Moldova ise tamamen Brüksel'in, Avrupa Birliği'nin bir projesidir ve Moldova Ortodoks Kilisesi hiyerarşisine karşı yapılan son eylemlere bakılırsa, birçok açıdan radikal, Hıristiyanlık karşıtı, Avrupa bürokrasisinin Hıristiyanlık karşıtı eylemlerinin bir parçasıdır.

Üstelik bu proje aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği çizgiye karşı yürütülüyor. Bu gerçekten de Ukrayna'da bir tür barışçıl çözüm ve barış sürecine varılması durumunda Rusya sınırı yakınlarında bir yedek gerilim merkezi yaratma girişimine benziyor.

Bu arada Moldova bu türden tek rezerv projesi değil. Görünüşe göre Estonya da bu tür ikinci rezerv projesi olarak hazırlanıyor. Ama biz Moldova'ya dönelim.

İkinci fark. Bu Moldova projesiçerçevesinde, enönemli unsurun Moldova'nın Romanya tarafından oldukça hızlı birşekilde ilhak edilmesi olduğu açık. Ukraynaörneğinde böyle bir durum söz konusu değildi. Ukrayna örneğinde, Doğu Ukrayna'daki çatışma aslında en başından itibaren planlanmıştı. Üçüncü fark da, bu çatışma, tanımı gereği politik ve sınırlı bir güç kullanımı niteliğinde olacaktı. Ancak Ukrayna'nın doğusundaki silahlı çatışmanın ölçeği başlangıçta bu şekilde planlanmamıştı.

Burada, Moldova örneğinde, başlangıçta kayıplar ve benzeri şeylerle birlikte gerçekten büyük ve ciddi bir askeri güç çatışması ortaya konuyor. Bunun Transdinyester'de olacağı önceden belli ve bu projenin organizatörleri için de bellidir. Yani insanlar başlangıçta orada büyük insani maliyetleri olan gerçekten zorlu bir çatışma olacağı gerçeğinden hareket ediyor. Bunlar üç temel farklılık.

Bu anlamda elbette şu anda Moldova'da yaşananlar çok tehlikeli. Ve en tehlikelisi de bu durumun başlangıçta her açıdan bir askeri güç çatışması olarak tasarlanmış olması. Siyasi bir proje olarak değil, Brüksel bürokratlarının bir tür sosyo-kültürel akıl oyunu olarak değil, tam olarak Rusya'ya ve Karadeniz'deki Rus varlığına karşı yöneltilmiş bir askeri güç çatışması olarak. Bu anlamda elbette oldukça yamyamca bir durum.
Moldova Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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