Bakan Güler: Hiçbir terör örgütünün komşularımızda farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen 'Ateş Serbest-2025' faaliyetine katıldı.Bakan Güler, dünyanın bir krizden geçtiğini, asimetrik risk ve tehditlerin devam ettiğini belirterek, buna karşı devletin, mevcut gerilimleri en iyi şekilde yönetebilmek adına proaktif bir anlayış, stratejik ve kapsamlı bir planlama ile çok yönlü ve güçlü bir güvenlik politikası uyguladığını ifade etti.Türkiye'nin savunma ve güvenliğini en üst seviyede sağlama noktasındaki en önemli dayanak noktalarından birinin milletçe sahip olunan birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:Bakan Güler, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşularımızda farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim" diye konuştu.'Ülkemiz uluslararası müzakere masalarının etkin bir üyesi'Bakan Güler, Türkiye'nin, pek çok kritik teknolojiyi tasarlayıp ihraç ederken, bölgesindeki ve dünyadaki etkisini de artırdığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Gazze'de sağlanan ateşkes konusunda çoğu aktörün, Türkiye'nin bu konuda üstlendiği aktif ve yapıcı rol ile sağladığı katkıları dile getirdiğini hatırlatan Güler, "Özellikle vurgulamak isterim ki Gazze'de çatışmaların tamamen durdurulmasına ilişkin planın uygulanabilirliğinin uluslararası desteğe ve adil güvence mekanizmalarının kurulmasına bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihi misyonumuz çerçevesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda başta insani yardımların hızlıca bölgeye ulaştırılması ateşkesin eksiksiz uygulanması ve sürekliliğine yönelik gelişmeleri yakından izleyecek, ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.
