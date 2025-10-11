https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abd-merkez-komutanligi-amerikan-askerleri-gazzede-gorevlendirilmeyecek-1100107469.html

ABD Merkez Komutanlığı: Amerikan askerleri Gazze'de görevlendirilmeyecek

ABD Merkez Komutanlığı: Amerikan askerleri Gazze'de görevlendirilmeyecek

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Cooper, Gazze Şeridi’ne yaptığı ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, barış anlaşmalarının uygulanmasını denetlemek... 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T16:56+0300

2025-10-11T16:56+0300

2025-10-11T16:56+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

brad cooper

abd

gazze

abd

gazze şeridi

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098197937_0:26:748:447_1920x0_80_0_0_3f256fcc6f73fba09dc14b9fac7ddd01.png

Söz konusu meseleye ilişkin açıklama Amiral Brad Cooper adına CENTCOM'un resmi X hesabından yayımlandı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Amiral Cooper’a Gazze’deki İsrail askeri üssü ziyaretinde, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Witkoff da eşlik etti. İkili, bölgedeki askeri geri çekilmelerin planlandığı şekilde ilerlediğinden emin olmak amacıyla ziyarette bulundu ve daha sonra İsrail'e geri döndü.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Gazze'deki ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının denetlenmesinde uluslararası bir misyon çerçevesinde 200 kadar ABD askerinin görev alacağını açıklamıştı. Bu askerlerin zaten Orta Doğu'da konuşlu olduğunu belirtmişti. Batı basının kaynaklarına göre, söz konusu uluslararası misyonda Mısır, Katar, Türkiye ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri’nden de askerlerin yer alacağını öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/turkiye-ile-suriye-arasinda-guvenlik-konulu-toplanti-yarin-ankarada-yapilacak-1100107198.html

gazze

abd

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brad cooper, abd, gazze, abd, gazze şeridi, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd ordusu