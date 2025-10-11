ABD Merkez Komutanlığı: Amerikan askerleri Gazze'de görevlendirilmeyecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abd-merkez-komutanligi-amerikan-askerleri-gazzede-gorevlendirilmeyecek-1100107469.html
Söz konusu meseleye ilişkin açıklama Amiral Brad Cooper adına CENTCOM'un resmi X hesabından yayımlandı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Amiral Cooper'a Gazze'deki İsrail askeri üssü ziyaretinde, ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steven Witkoff da eşlik etti. İkili, bölgedeki askeri geri çekilmelerin planlandığı şekilde ilerlediğinden emin olmak amacıyla ziyarette bulundu ve daha sonra İsrail'e geri döndü.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Gazze'deki ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının denetlenmesinde uluslararası bir misyon çerçevesinde 200 kadar ABD askerinin görev alacağını açıklamıştı. Bu askerlerin zaten Orta Doğu'da konuşlu olduğunu belirtmişti. Batı basının kaynaklarına göre, söz konusu uluslararası misyonda Mısır, Katar, Türkiye ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden de askerlerin yer alacağını öne sürülmüştü.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Cooper, Gazze Şeridi’ne yaptığı ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, barış anlaşmalarının uygulanmasını denetlemek üzere Amerikan askerlerinin doğrudan Gazze’ye konuşlandırılmayacağını doğruladı.
Söz konusu meseleye ilişkin açıklama Amiral Brad Cooper adına CENTCOM'un resmi X hesabından yayımlandı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
CENTCOM’a bağlı olarak kurulacak Sivil-Askeri İşbirliği Merkezi üzerine yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Gazze’den yeni döndüm. Bu merkez, çatışma sonrası istikrarın desteklenmesine yönelik faaliyetleri eşgüdümleyecek. Bu önemli çabalar, Gazze'de Amerikan askeri varlığı olmadan gerçekleştirilecek.
Amiral Cooper’a Gazze’deki İsrail askeri üssü ziyaretinde, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Witkoff da eşlik etti. İkili, bölgedeki askeri geri çekilmelerin planlandığı şekilde ilerlediğinden emin olmak amacıyla ziyarette bulundu ve daha sonra İsrail'e geri döndü.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Gazze'deki ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının denetlenmesinde uluslararası bir misyon çerçevesinde 200 kadar ABD askerinin görev alacağını açıklamıştı. Bu askerlerin zaten Orta Doğu'da konuşlu olduğunu belirtmişti. Batı basının kaynaklarına göre, söz konusu uluslararası misyonda Mısır, Katar, Türkiye ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri’nden de askerlerin yer alacağını öne sürülmüştü.