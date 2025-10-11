Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD Merkez Komutanlığı: Amerikan askerleri Gazze'de görevlendirilmeyecek
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Cooper, Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, barış anlaşmalarının uygulanmasını denetlemek
2025-10-11T16:56+0300
2025-10-11T16:56+0300
Söz konusu meseleye ilişkin açıklama Amiral Brad Cooper adına CENTCOM'un resmi X hesabından yayımlandı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Amiral Cooper’a Gazze’deki İsrail askeri üssü ziyaretinde, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Witkoff da eşlik etti. İkili, bölgedeki askeri geri çekilmelerin planlandığı şekilde ilerlediğinden emin olmak amacıyla ziyarette bulundu ve daha sonra İsrail'e geri döndü.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Gazze'deki ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının denetlenmesinde uluslararası bir misyon çerçevesinde 200 kadar ABD askerinin görev alacağını açıklamıştı. Bu askerlerin zaten Orta Doğu'da konuşlu olduğunu belirtmişti. Batı basının kaynaklarına göre, söz konusu uluslararası misyonda Mısır, Katar, Türkiye ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri’nden de askerlerin yer alacağını öne sürülmüştü.
16:56 11.10.2025
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Cooper, Gazze Şeridi’ne yaptığı ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, barış anlaşmalarının uygulanmasını denetlemek üzere Amerikan askerlerinin doğrudan Gazze’ye konuşlandırılmayacağını doğruladı.
Söz konusu meseleye ilişkin açıklama Amiral Brad Cooper adına CENTCOM'un resmi X hesabından yayımlandı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
CENTCOM’a bağlı olarak kurulacak Sivil-Askeri İşbirliği Merkezi üzerine yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Gazze’den yeni döndüm. Bu merkez, çatışma sonrası istikrarın desteklenmesine yönelik faaliyetleri eşgüdümleyecek. Bu önemli çabalar, Gazze'de Amerikan askeri varlığı olmadan gerçekleştirilecek.
Amiral Cooper’a Gazze’deki İsrail askeri üssü ziyaretinde, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Witkoff da eşlik etti. İkili, bölgedeki askeri geri çekilmelerin planlandığı şekilde ilerlediğinden emin olmak amacıyla ziyarette bulundu ve daha sonra İsrail'e geri döndü.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Gazze'deki ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının denetlenmesinde uluslararası bir misyon çerçevesinde 200 kadar ABD askerinin görev alacağını açıklamıştı. Bu askerlerin zaten Orta Doğu'da konuşlu olduğunu belirtmişti. Batı basının kaynaklarına göre, söz konusu uluslararası misyonda Mısır, Katar, Türkiye ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri’nden de askerlerin yer alacağını öne sürülmüştü.
