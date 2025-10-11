https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/bakan-goktas-16-yas-ve-alti-dijital-sosyal-medya-bagimliligiyla-ilgili-onemli-bir-adim-atmaya-1100109670.html
Bakan Göktaş: 16 yaş ve altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili önemli bir adım atmaya kararlıyız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay’ın “Bağımsızlığın Rengi” adlı çocuk müzikaline katılarak dijital bağımlılıkla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Göktaş, 16 yaş ve altındaki çocukların sosyal medya bağımlılığına karşı yeni bir adım atılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
16 yaş ve altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili, sosyal medyaya, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli bir adımı, önümüzdeki dönemde atmaya kararlıyız. Amacımız çocuklarımızı sosyal medyanın tehlikelerinden korumak. Bu kapsamda hem ailelerle iş birliği hem de sosyal medya platformu iş birliğini önemsiyoruz ama tabii ki diğer yandan da hukuki süreç ve mevzuat çalışmalarımız devam ediyor.
Bakan, bu konuda TBMM’nin desteğiyle yasal düzenlemelerin gündeme getirileceğini ifade etti.
'Aileler de sorumluluk almalı'
Göktaş, dijital bağımlılığın sadece çocukları değil, aile içi iletişimi de etkilediğini vurgulayarak, “Çocuklarına ‘tabletini bırak’ diyen ama kendisi de sürekli telefona bakan ebeveynlerle karşı karşıyayız. Hepimizin biraz kendimize bakması gerekiyor.” diye konuştu.
Ailelerin, çocuklarıyla birlikte “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni okumalarının önemli olduğunu belirten Göktaş, bu belgeyi Türkiye’nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler’de de tanıttıklarını hatırlattı.