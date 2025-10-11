https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/bakan-goktas-16-yas-ve-alti-dijital-sosyal-medya-bagimliligiyla-ilgili-onemli-bir-adim-atmaya-1100109670.html

Bakan Göktaş: 16 yaş ve altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili önemli bir adım atmaya kararlıyız

Bakan Göktaş: 16 yaş ve altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili önemli bir adım atmaya kararlıyız

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital bağımlılıktan korumaya yönelik yeni adımların yolda olduğunu açıkladı. Göktaş, '16... 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T19:57+0300

2025-10-11T19:57+0300

2025-10-11T19:57+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100109449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb7cd64ac1381e3bace1f7110af6463.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay’ın “Bağımsızlığın Rengi” adlı çocuk müzikaline katılarak dijital bağımlılıkla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Göktaş, 16 yaş ve altındaki çocukların sosyal medya bağımlılığına karşı yeni bir adım atılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:Bakan, bu konuda TBMM’nin desteğiyle yasal düzenlemelerin gündeme getirileceğini ifade etti.'Aileler de sorumluluk almalı'Göktaş, dijital bağımlılığın sadece çocukları değil, aile içi iletişimi de etkilediğini vurgulayarak, “Çocuklarına ‘tabletini bırak’ diyen ama kendisi de sürekli telefona bakan ebeveynlerle karşı karşıyayız. Hepimizin biraz kendimize bakması gerekiyor.” diye konuştu.Ailelerin, çocuklarıyla birlikte “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni okumalarının önemli olduğunu belirten Göktaş, bu belgeyi Türkiye’nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler’de de tanıttıklarını hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/evlilik-kredisi-basvurulari-bugun-basladi-krediler-ocak-ayinda-artirilacak-1099818643.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60