Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
'Trump, gelecek hafta Mısır'da Gazze konusunda liderler zirvesi düzenleyecek'
Trump, önümüzdeki hafta Mısır’da Gazze’nin geleceğini görüşmek üzere uluslararası bir liderler zirvesine katılacak. İsrail'in davetli olmadığı toplantıda... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, önümüzdeki hafta Mısır'a yapacağı ziyarette Gazze'nin geleceğine odaklanacak bir liderler zirvesi toplamaya hazırlandığı bildirildi. Axios, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın önümüzdeki hafta Mısır'a yapacağı ziyarette Gazze'nin geleceğine odaklanacak bir liderler zirvesi toplamaya hazırlandığını bildirdi.Haberde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin organize ettiği zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan lider veya dışişleri bakanlarının katılmasının beklendiği belirtildi.Habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun şimdilik zirveye katılması beklenmiyor.
'Trump, gelecek hafta Mısır'da Gazze konusunda liderler zirvesi düzenleyecek'

22:05 10.10.2025
Trump, önümüzdeki hafta Mısır’da Gazze’nin geleceğini görüşmek üzere uluslararası bir liderler zirvesine katılacak. İsrail'in davetli olmadığı toplantıda, birçok ülkenin lider ve dışişleri bakanları bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, önümüzdeki hafta Mısır'a yapacağı ziyarette Gazze'nin geleceğine odaklanacak bir liderler zirvesi toplamaya hazırlandığı bildirildi.
Axios, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın önümüzdeki hafta Mısır'a yapacağı ziyarette Gazze'nin geleceğine odaklanacak bir liderler zirvesi toplamaya hazırlandığını bildirdi.
Haberde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin organize ettiği zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan lider veya dışişleri bakanlarının katılmasının beklendiği belirtildi.
Habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun şimdilik zirveye katılması beklenmiyor.
Avrupa Üçlüsü, İran ve ABD ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır
