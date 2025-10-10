https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/trump-gelecek-hafta-misirda-gazze-konusunda-liderler-zirvesi-duzenleyecek-1100100745.html

'Trump, gelecek hafta Mısır'da Gazze konusunda liderler zirvesi düzenleyecek'

Trump, önümüzdeki hafta Mısır’da Gazze’nin geleceğini görüşmek üzere uluslararası bir liderler zirvesine katılacak. İsrail'in davetli olmadığı toplantıda... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önümüzdeki hafta Mısır'a yapacağı ziyarette Gazze'nin geleceğine odaklanacak bir liderler zirvesi toplamaya hazırlandığı bildirildi. Axios, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın önümüzdeki hafta Mısır'a yapacağı ziyarette Gazze'nin geleceğine odaklanacak bir liderler zirvesi toplamaya hazırlandığını bildirdi.Haberde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin organize ettiği zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan lider veya dışişleri bakanlarının katılmasının beklendiği belirtildi.Habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun şimdilik zirveye katılması beklenmiyor.

