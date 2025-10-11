https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abd-gazze-ateskesini-izlemek-icin-israile-200-asker-gonderecek-1100104544.html

ABD, Gazze ateşkesini izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek

ABD, Gazze ateşkesini izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek

11.10.2025

ABD, Gazze ateşkesi sürecini denetlemek amacıyla İsrail’e 200 asker göndermeye hazırlanıyor. ABD’li yetkililer, askerlerin Ortadoğu’da konuşlu birliklerden görevlendirileceğini açıkladı. Bu adım, hem ateşkesin takibini sağlamak hem de bölgede insani yardım operasyonlarının daha etkili yürütülmesi amacı taşıyor.Çok uluslu görev gücü kurulacakABD ordusunun İsrail’de sivil-askeri koordinasyon merkezi olarak görev yapacak çok uluslu bir görev gücü (Joint Task Force) kuracağı belirtildi. Bu görev gücünde Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin de yer alması planlanıyor.Gazze’ye ABD askeri girmeyecekKonuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir ABD’li yetkili, Amerikan askerlerinin Gazze’ye girmeyeceğini vurguladı. Yetkili, Washington’un rolünün, “çok uluslu güçleri entegre edecek bir Ortak Kontrol Merkezi kurmak” olduğunu ifade etti.CENTCOM liderliğinde yönetilecekGörev gücü, bölgede konuşlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) liderliğinde faaliyet gösterecek. Bu yapı, ateşkes anlaşmasının ilerleyişini denetleyecek ve aynı zamanda insani yardımların koordinasyonu konusunda merkezi bir rol üstlenecek.

abd

gazze

i̇srail

