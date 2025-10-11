Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD, Gazze ateşkesini izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek
ABD, Gazze ateşkesini izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek
ABD yönetimi, Gazze’deki ateşkes sürecini izlemek ve insani yardımların koordinasyonuna destek olmak amacıyla 200 askeri İsrail’e konuşlandıracak. ABD... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD, Gazze ateşkesi sürecini denetlemek amacıyla İsrail’e 200 asker göndermeye hazırlanıyor. ABD’li yetkililer, askerlerin Ortadoğu’da konuşlu birliklerden görevlendirileceğini açıkladı. Bu adım, hem ateşkesin takibini sağlamak hem de bölgede insani yardım operasyonlarının daha etkili yürütülmesi amacı taşıyor.Çok uluslu görev gücü kurulacakABD ordusunun İsrail’de sivil-askeri koordinasyon merkezi olarak görev yapacak çok uluslu bir görev gücü (Joint Task Force) kuracağı belirtildi. Bu görev gücünde Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin de yer alması planlanıyor.Gazze’ye ABD askeri girmeyecekKonuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir ABD’li yetkili, Amerikan askerlerinin Gazze’ye girmeyeceğini vurguladı. Yetkili, Washington’un rolünün, “çok uluslu güçleri entegre edecek bir Ortak Kontrol Merkezi kurmak” olduğunu ifade etti.CENTCOM liderliğinde yönetilecekGörev gücü, bölgede konuşlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) liderliğinde faaliyet gösterecek. Bu yapı, ateşkes anlaşmasının ilerleyişini denetleyecek ve aynı zamanda insani yardımların koordinasyonu konusunda merkezi bir rol üstlenecek.
ABD, Gazze ateşkesini izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek

ABD yönetimi, Gazze'deki ateşkes sürecini izlemek ve insani yardımların koordinasyonuna destek olmak amacıyla 200 askeri İsrail'e konuşlandıracak. ABD öncülüğünde kurulacak çok uluslu görev gücünde Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer alması bekleniyor.
ABD, Gazze ateşkesi sürecini denetlemek amacıyla İsrail'e 200 asker göndermeye hazırlanıyor. ABD'li yetkililer, askerlerin Ortadoğu'da konuşlu birliklerden görevlendirileceğini açıkladı. Bu adım, hem ateşkesin takibini sağlamak hem de bölgede insani yardım operasyonlarının daha etkili yürütülmesi amacı taşıyor.

Çok uluslu görev gücü kurulacak

ABD ordusunun İsrail'de sivil-askeri koordinasyon merkezi olarak görev yapacak çok uluslu bir görev gücü (Joint Task Force) kuracağı belirtildi. Bu görev gücünde Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin de yer alması planlanıyor.

Gazze'ye ABD askeri girmeyecek

Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, Amerikan askerlerinin Gazze'ye girmeyeceğini vurguladı. Yetkili, Washington'un rolünün, "çok uluslu güçleri entegre edecek bir Ortak Kontrol Merkezi kurmak" olduğunu ifade etti.

CENTCOM liderliğinde yönetilecek

Görev gücü, bölgede konuşlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) liderliğinde faaliyet gösterecek. Bu yapı, ateşkes anlaşmasının ilerleyişini denetleyecek ve aynı zamanda insani yardımların koordinasyonu konusunda merkezi bir rol üstlenecek.
