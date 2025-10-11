https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abd-gazze-ateskesini-izlemek-icin-israile-200-asker-gonderecek-1100104544.html
ABD, Gazze ateşkesini izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek
ABD yönetimi, Gazze'deki ateşkes sürecini izlemek ve insani yardımların koordinasyonuna destek olmak amacıyla 200 askeri İsrail'e konuşlandıracak.
ABD, Gazze ateşkesi sürecini denetlemek amacıyla İsrail’e 200 asker göndermeye hazırlanıyor. ABD’li yetkililer, askerlerin Ortadoğu’da konuşlu birliklerden görevlendirileceğini açıkladı. Bu adım, hem ateşkesin takibini sağlamak hem de bölgede insani yardım operasyonlarının daha etkili yürütülmesi amacı taşıyor.Çok uluslu görev gücü kurulacakABD ordusunun İsrail’de sivil-askeri koordinasyon merkezi olarak görev yapacak çok uluslu bir görev gücü (Joint Task Force) kuracağı belirtildi. Bu görev gücünde Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin de yer alması planlanıyor.Gazze’ye ABD askeri girmeyecekKonuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir ABD’li yetkili, Amerikan askerlerinin Gazze’ye girmeyeceğini vurguladı. Yetkili, Washington’un rolünün, “çok uluslu güçleri entegre edecek bir Ortak Kontrol Merkezi kurmak” olduğunu ifade etti.CENTCOM liderliğinde yönetilecekGörev gücü, bölgede konuşlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) liderliğinde faaliyet gösterecek. Bu yapı, ateşkes anlaşmasının ilerleyişini denetleyecek ve aynı zamanda insani yardımların koordinasyonu konusunda merkezi bir rol üstlenecek.
