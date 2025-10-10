Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/yildiz-tilbeden-endiselendiren-paylasim-yuzundeki-izler-dikkat-cekti-1100089986.html
Yıldız Tilbe’den endişelendiren paylaşım: Yüzündeki izler dikkat çekti
Yıldız Tilbe’den endişelendiren paylaşım: Yüzündeki izler dikkat çekti
10.10.2025
Açıklamaları ve tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, X hesabında örümcek ağı emojisiyle birlikte yüzünde yara izlerinin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.Fotoğrafın ardından hayranlarından “Cildinize ne oldu?”, “Yüzünüzde yine yaralar çıkmış”, “Ne oldu abla sana?” gibi endişe dolu yorumlar geldi.'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim'Tilbe’nin yüzündeki yaraların, geçtiğimiz aylarda yaşadığı saç boyası kaynaklı kimyasal yanık sonrası oluşan izlerle ilişkili olabileceği tahmin ediliyor.Ünlü sanatçı, daha önce benzer bir paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:“Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.”Tilbe, söz konusu olaydan sonra uzun süre tedavi görmüş, ciltteki yanıkların izleri takipçileri tarafından fark edilmişti.
15:52 10.10.2025
© FotoğrafYıldız Tilbe'nin yüzündeki izler
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yüzünde yara izlerinin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına örümcek ağı emojisi ekleyen sanatçı, hayranlarını endişelendirdi. Geçtiğimiz aylarda saç boyasından kaynaklı kimyasal yanık yaşadığını açıklayan Tilbe’nin yeni hali sosyal medyada gündem oldu.
Açıklamaları ve tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, X hesabında örümcek ağı emojisiyle birlikte yüzünde yara izlerinin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafın ardından hayranlarından “Cildinize ne oldu?”, “Yüzünüzde yine yaralar çıkmış”, “Ne oldu abla sana?” gibi endişe dolu yorumlar geldi.

'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim'

Tilbe’nin yüzündeki yaraların, geçtiğimiz aylarda yaşadığı saç boyası kaynaklı kimyasal yanık sonrası oluşan izlerle ilişkili olabileceği tahmin ediliyor.
Ünlü sanatçı, daha önce benzer bir paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.”
Tilbe, söz konusu olaydan sonra uzun süre tedavi görmüş, ciltteki yanıkların izleri takipçileri tarafından fark edilmişti.
