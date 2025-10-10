https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/spor-giyim-devine-rekabet-kurulundan-402-milyon-tl-ceza--1100088895.html
Spor giyim devine Rekabet Kurulu'ndan 402 milyon TL ceza
Spor giyim devine Rekabet Kurulu'ndan 402 milyon TL ceza
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas'a yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı gerekçesiyle 402 milyon liralık ceza kesti. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T14:53+0300
2025-10-10T14:53+0300
2025-10-10T14:53+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
adidas
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103047/60/1030476029_0:199:2919:1841_1920x0_80_0_0_65ee17369819c328899be883ed4fb810.jpg
Spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas'la ilgili soruşturmasını tamamlayan Rekabet Kurulu, şirkete 402 milyon lira idari para cezası kesti. Kurul, şirketin satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığını ve fiyat rekabetini bozduğunu vurguladı. 402 milyon ceza kestiRekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu. Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor"Ceza alan şirketin, bu karara karşı dava açma hakkı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/market-raflarindaki-13-markaya-buyuk-ceza-uygulama-yasaklandi-1099713204.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103047/60/1030476029_205:0:2713:1881_1920x0_80_0_0_ef206b0cb83b583529e8f20b7bceac73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rekabet kurulu, adidas, ceza
rekabet kurulu, adidas, ceza
Spor giyim devine Rekabet Kurulu'ndan 402 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas'a yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı gerekçesiyle 402 milyon liralık ceza kesti.
Spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas'la ilgili soruşturmasını tamamlayan Rekabet Kurulu, şirkete 402 milyon lira idari para cezası kesti. Kurul, şirketin satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığını ve fiyat rekabetini bozduğunu vurguladı.
Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu. Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor"
Ceza alan şirketin, bu karara karşı dava açma hakkı bulunuyor.