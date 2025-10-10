Türkiye
Spor giyim devine Rekabet Kurulu'ndan 402 milyon TL ceza
Spor giyim devine Rekabet Kurulu'ndan 402 milyon TL ceza
14:53 10.10.2025
Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas'a yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı gerekçesiyle 402 milyon liralık ceza kesti.
Spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas'la ilgili soruşturmasını tamamlayan Rekabet Kurulu, şirkete 402 milyon lira idari para cezası kesti. Kurul, şirketin satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığını ve fiyat rekabetini bozduğunu vurguladı.

402 milyon ceza kesti

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu. Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor"
Ceza alan şirketin, bu karara karşı dava açma hakkı bulunuyor.
