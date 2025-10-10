https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/venezuella-karayiplerdeki-hareketlilik-icin-bmgknin-acil-toplanmasini-istedi-1100075517.html

Venezüella, Karayipler'deki hareketlilik için BMGK'nın acil toplanmasını istedi

Venezüella, Karayipler'deki hareketlilik için BMGK'nın acil toplanmasını istedi

Sputnik Türkiye

Venezüella, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini "acil" toplantıya çağıran bir... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T08:16+0300

2025-10-10T08:16+0300

2025-10-10T08:16+0300

dünya

venezüella

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

nicolas maduro

abd

karayipler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg

Venezüella ulusal basınında yer alan habere göre, Venezüella, BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Samuel Moncada aracılığıyla söz konusu mektubu BM Güvenlik Konseyine iletti.Mektupta, Beyaz Saray’ın Venezüella’da "rejim değişikliği" hedeflediği iddia edilerek, bu nedenle BM Güvenlik Konseyinin acil toplanmasının talep edildiği vurgulandı.ABD’nin Karayipler bölgesinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri yığınak yaptığı dikkati çekilen mektupta, ABD güçlerinin Venezüella kıyılarına sadece birkaç mil uzaklıkta olduğuna işaret edildi.Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezüella’ya yönelik tek taraflı olarak 1000’den fazla yaptırım uyguladığı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanması için hiçbir kanıt sunulmadan ödül koyduğu hatırlatıldı.ABD’nin "uyuşturucuyla mücadele" bahanesiyle Venezüella’nın doğal kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığı öne sürülen mektupta, bu politikanın temelsiz suçlamalarla desteklendiği ifade edildi.Mektupta, ABD’nin askeri hamlelerinin Latin Amerika’yı nükleer silahlardan arındıran Tlatelolco Antlaşması’nı ihlal ettiği ve Latin Amerika ile Karayipler’in Barış Bölgesi ilanına "açık bir hakaret" oluşturduğu savunuldu.Karayip Denizi’nde balıkçı teknelerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen mektupta, Venezüella hava sahasının da önceden haber verilmeden ihlal edildiği öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/rusyadan-abdnin-venezuela-yakinlarindaki-tekneye-duzenledigi-saldiriya-kinama-1099936874.html

venezüella

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), nicolas maduro, abd, karayipler