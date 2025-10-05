https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/rusyadan-abdnin-venezuela-yakinlarindaki-tekneye-duzenledigi-saldiriya-kinama-1099936874.html

Rusya'dan ABD'nin Venezüella yakınlarındaki tekneye düzenlediği saldırıya kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçen cuma günü Venezüella yakınlarındaki uluslararası sularda bir tekneye düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadı. 05.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Moskova’nın ABD'nin geçen cuma günü Venezüella yakınlarındaki uluslararası sularda bir tekneye düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadığı belirtildi.Açıklamada, "Rusya, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 3 Ekim'de Venezüella yakınlarında uluslararası sularda olan bir tekneye düzenlediği yeni saldırıyı kararlılıkla kınıyor" denildi.Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı ile Karayipler'deki durumu görüştüBakanlık ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Venezüellalı mevkidaşı Yvan Gil Pinto ile telefon görüşmesi yaptığını, bakanların görüşmede ABD'nin Karayip Denizi'ndeki eylemlerinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiklerini bildirdi.

