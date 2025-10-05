Türkiye
Rusya'dan ABD'nin Venezüella yakınlarındaki tekneye düzenlediği saldırıya kınama
Rusya'dan ABD'nin Venezüella yakınlarındaki tekneye düzenlediği saldırıya kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçen cuma günü Venezüella yakınlarındaki uluslararası sularda bir tekneye düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadı. 05.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Moskova’nın ABD'nin geçen cuma günü Venezüella yakınlarındaki uluslararası sularda bir tekneye düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadığı belirtildi.Açıklamada, "Rusya, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 3 Ekim'de Venezüella yakınlarında uluslararası sularda olan bir tekneye düzenlediği yeni saldırıyı kararlılıkla kınıyor" denildi.Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı ile Karayipler'deki durumu görüştüBakanlık ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Venezüellalı mevkidaşı Yvan Gil Pinto ile telefon görüşmesi yaptığını, bakanların görüşmede ABD'nin Karayip Denizi'ndeki eylemlerinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiklerini bildirdi.
Rusya'dan ABD'nin Venezüella yakınlarındaki tekneye düzenlediği saldırıya kınama

18:45 05.10.2025 (güncellendi: 18:55 05.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçen cuma günü Venezüella yakınlarındaki uluslararası sularda bir tekneye düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Moskova'nın ABD'nin geçen cuma günü Venezüella yakınlarındaki uluslararası sularda bir tekneye düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınadığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 3 Ekim'de Venezüella yakınlarında uluslararası sularda olan bir tekneye düzenlediği yeni saldırıyı kararlılıkla kınıyor" denildi.

Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı ile Karayipler'deki durumu görüştü

Bakanlık ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Venezüellalı mevkidaşı Yvan Gil Pinto ile telefon görüşmesi yaptığını, bakanların görüşmede ABD'nin Karayip Denizi'ndeki eylemlerinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiklerini bildirdi.

Bakanlar, Washington'un Karayip Denizi'ndeki giderek artan tırmandırıcı eylemlerinden ciddi endişe duyduklarını ve bu eylemlerin bölge için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

