Telegram'ın kurucusu Durov, 'zamanımız tükeniyor' diyerek uyardı: 'Batı, interneti bir kontrol aracına dönüştürüyor'

Telegram kurucusu Pavel Durov, Batı'daki gözetim ve sansürün dijital özgürlüğü erozyona uğrattığını ve interneti kontrol aracına dönüştürdüğünü uyarısında... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Doğum günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Pavel Durov, "Bizim kuşağımız, babalarımızın bizim için kurduğu özgür interneti kurtarmak için zamanını hızla kaybediyor" cümlesini kaydetti.Açıklamasında İngiltere’de dijital kimlikler, Avustralya’da zorunlu çevrimiçi yaş doğrulaması ve AB’de özel mesajların kitlesel taranması gibi önlemleri örnek gösteren Durov, “Bir zamanlar bilgi özgürce değiş tokuş ediliyordu, şimdi ise nihai bir kontrol aracına dönüştürülüyor" dedi.Batı’nın insanları, geleneksel değerleri 'gizlilik, egemenlik, serbest piyasa ve ifade özgürlüğü' yok etme misyonları olduğuna inandırarak yanlış yönlendirdiğini belirten Durov, neticesinde toplumun 'kendi kendini yok etme' yoluna girdiğini belirtti.Durov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Durov açıklamasında ayrıca 'Dijital Hizmetler Yasası ve Yapay Zeka Yasası' gibi AB yasalarının bilgi üzerindeki merkezi kontrolün yolunu açtığını uyarısında bulundu.Durov, Telegram’ın politikaları konusunda Batı hükümetleriyle uzun süredir karşı karşıya geliyor. Telegram'ın kurucusu Durov daha önce Almanya’da ‘yasadışı’ içerikleri kaldırmadığı için para cezaları almış ve ABD’de aşırı uç grupları desteklemekle suçlanmıştı.Geçen yıl ise Paris’te tutuklanan Durov, Telegram kullanıcılarına bağlı suçlara yardım ve yataklıkla suçlanmış ancak kefaletle serbest bırakılmıştı. Durov, davanın siyasi amaçlı olduğunun altını çizmişti. Daha sonra Fransız istihbaratını, Romanya ve Moldova’daki seçimler sırasında muhafazakar içerikleri sansürlemeye zorlamakla suçlayan Durov, Fransa’yı ifade özgürlüğüne karşı 'haçlı seferi' yürütmekle eleştirmişti.Geçen hafta yaptığu açıklamada Durov, Telegram’ın asla siyasi sansüre boyun eğmeyeceğini yineleyerek, “Bu platformun savunduğu değerleri ihanet etmektense, hapiste ölmeyi tercih ederim” cümlesini dile getirmişti.

