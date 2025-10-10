https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/unlu-sanatci-nukhet-duruyu-akrep-soktu-yuksek-katlara-bile-tirmanabiliyorlar-1100078818.html

Ünlü sanatçı Nükhet Duru’yu akrep soktu: 'Yüksek katlara bile tırmanabiliyorlar'

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde akrep sokması sonucu İstanbul Fulya’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 71 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği, doktorların birkaç gün dinlenmesini tavsiye ettiği öğrenildi. Olayın tam olarak nerede yaşandığı açıklanmadı ancak hastaneye İstanbul’da kaldırılması nedeniyle olayın megakentte yaşandığı tahmin ediliyor.İstanbul’da akrep olur mu? Uzmanlar yanıtladıManisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve Acil Servis Hekimi Dr. Emir Hüseyin Ağar, Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda büyük şehirlerde akrep görülmesinin nedenlerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.Prof. Dr. Yağmur, “Akrepler sıcak zamanlarda daha aktiftir. Soğukkanlı oldukları için vücut ısıları çevre sıcaklığına bağlıdır” dedi. Ayrıca insanların bahçelerini sulaması veya ışığa gelen böceklerin akrepleri çekebileceğini belirtti.'Zehirli akrep sayısı çok az'Peki, her akrep sokması tehlikeli mi?Prof. Dr. Yağmur, “Zehirsiz akrep yoktur ama Türkiye’deki akrep türlerinin yaklaşık üçte ikisi insan için tehlikeli değildir” diyerek şöyle devam etti:“Bazı türlerin zehirleri zayıftır ve sadece alerjik bünyeli insanlar için risklidir. Çocuklarda orta derecede etkili türler tehlike yaratabilir.”Uzman, nörotoksik (sinir sistemini etkileyen) ve sitotoksik (lokal etki yapan) zehir türlerinin bulunduğunu, ancak Türkiye’deki çoğu türün sitotoksik ve zayıf etkili olduğunu vurguladı.İstanbul’daki akrep türleriProf. Dr. Yağmur, İstanbul’da Alpiscorpius istanbulensis, Euscorpius italicus ve Euscorpius tauricus türlerinin yaşadığını belirterek şunları kaydetti:“Bu üç türün zehri zayıf sitotoksiktir ve alerjik bireyler dışında insan sağlığı için tehlikeli değildir.”Bu mevsimde akrep görülmesi normalUzmanlar, İstanbul’da görülen akrep türlerinin nemli ve serin habitatları sevdiğini belirtiyor.Prof. Dr. Yağmur, “İçinde bulunduğumuz ekim ayı, bu tür akrepler için oldukça ideal bir mevsimdir.”dedi. Yani akreplerin sonbaharda dahi şehir içinde görülmesi olağan bir durum.Akrepler evlere giriyor, hatta yüksek katlara çıkabiliyorProf. Dr. Yağmur’a göre, akrepler yalnızca kırsalda değil, büyük şehirlerdeki evlerde de görülebiliyor. Yağmur, “İstanbul’da Euscorpius tauricus türü akrepler zaman zaman ev içlerine giriyor. Bahçesi olan evlerin bodrumlarında, nemli park ve koruluk alanlarda yaşayabiliyorlar" diye konuştu.Korunmak için şu önlemler öneriliyor:Prof. Dr. Yağmur, “Akrepler cama tırmanamaz ama düz duvarlara tırmanabilir. Bu nedenle yüksek katlarda bile görülebilirler” uyarısında bulundu.Akrep sokarsa ne yapılmalı, ne yapılmamalı?Acil Servis Hekimi Dr. Emir Hüseyin Ağar, akrep sokmalarında yapılan yanlışlara dikkat çekti:“Sokan akrebi aramayın, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin.Yarayı emmeye çalışmayın, kesmeyin, turnike uygulamayın.15 dakikayı geçmeyecek şekilde buz uygulayın, fazlası zararlıdır.Yaranın üzerine diş macunu, zeytinyağı, bitki gibi maddeler sürmeyin.”Dr. Ağar ayrıca, sokulan kişinin evde yalnız bırakılmaması ve özellikle çocukların ve alerjik bünyelilerin vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

