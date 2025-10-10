Türkiye
Osimhen mahkemede ifade verdi: Çok kızgındım
Osimhen mahkemede ifade verdi: Çok kızgındım
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, geçmiş transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, Napoli ile Lille kulüplerinin... 10.10.2025
spor
osimhen
napoli
lille
galatasaray
Victor Osimhen'in Lille'den Napoli'ye transfer olurken iki kulübün yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Osimhen'in mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Nijerya Milli Takımı kampında konuşan Osimhen, transfer sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:Osimhen, babasının ölümünden sonra yaşadıklarını da şu sözlerle dile getirdi:Transfer sürecinde yaşadığı karışıklıklara değinen Nijeryalı futbolcu, şunları söyledi:Osimhen, süreci daha sonra farklı bir menajerle sürdürdüğünü belirtti:
SON HABERLER
Osimhen mahkemede ifade verdi: Çok kızgındım

07:13 10.10.2025
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, geçmiş transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, Napoli ile Lille kulüplerinin İtalya'da süren yolsuzluk davasında ifade verdi. İki kulüp Osimhen transferinde yolsuzluk yapma suçlamasıyla yargılanıyor.
Victor Osimhen'in Lille'den Napoli'ye transfer olurken iki kulübün yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Osimhen'in mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı:
Nijerya Milli Takımı kampında konuşan Osimhen, transfer sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Menajerim bana Napoli’nin ilgisini anlattı ama tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum. Futbol ikinci plandaydı. Gerard (eski menajerim) beni Nice’e çağırdı. Orada Luis Campos ve Lille Başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli’ye gideceğimi, iki kulüp arasında anlaşma olduğunu söylediler. Ancak benim hiçbir bilgim yoktu.”
Osimhen, babasının ölümünden sonra yaşadıklarını da şu sözlerle dile getirdi:
“Babam öldüğünde Lille ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli’ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım. Sırf Lille başkanına saygımdan Napoli’ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım.”
Transfer sürecinde yaşadığı karışıklıklara değinen Nijeryalı futbolcu, şunları söyledi:
“Orada teknik direktörle konuştum, ardından Capri’de De Laurentiis’le buluştum. Şehirden, kulüpten bahsetti ama Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu, ancak elimde hiçbir belge yoktu.
Otele döndüğümde menajerimden sözleşmenin taslağını istedim. ‘Bende yok’ dedi. Başkan bana tam tersini söylemişti. Sonra bana bir kağıt gösterdi ama bu sözde bir anlaşmaydı. Çok sinirlendim, Fransa’ya dönmek istedim. Lopez’den izin alıp Paris’e gittim. Döndüğümde o menajerle ilişkimi bitirdim.”
Osimhen, süreci daha sonra farklı bir menajerle sürdürdüğünü belirtti:
“Napoli’nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D’Avila’nın süreci yürütmesini istedim. Temmuz sonuna doğru Lille’de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.”
