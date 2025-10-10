Türkiye
Trump, kriz çözme çabalarını öven Putin’e teşekkür etti
Trump, kriz çözme çabalarını öven Putin'e teşekkür etti
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'e dünya çapındaki krizleri çözme çabalarını öven sözleri için teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kendisinin dünya genelindeki krizleri çözme çabalarına yönelik övgü dolu sözlerinin ardından teşekkürlerini iletti.Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından “Teşekkürler, Başkan Putin!” yazarak, Putin’in açıklamalarından alıntılar ve konuşmasının videosunu paylaştı.Daha önce Putin, Tacikistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın yıllarca, hatta on yıllarca süren karmaşık krizleri çözmek için çok şey yaptığını ifade etmişti.
18:49 10.10.2025
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'e dünya çapındaki krizleri çözme çabalarını öven sözleri için teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kendisinin dünya genelindeki krizleri çözme çabalarına yönelik övgü dolu sözlerinin ardından teşekkürlerini iletti.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından "Teşekkürler, Başkan Putin!" yazarak, Putin'in açıklamalarından alıntılar ve konuşmasının videosunu paylaştı.
Daha önce Putin, Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın yıllarca, hatta on yıllarca süren karmaşık krizleri çözmek için çok şey yaptığını ifade etmişti.
