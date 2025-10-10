Trump, kriz çözme çabalarını öven Putin’e teşekkür etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/trump-kriz-cozme-cabalarini-oven-putine-tesekkur-etti-1100097508.html
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'e dünya çapındaki krizleri çözme çabalarını öven sözleri için teşekkür etti. 10.10.2025
2025-10-10T18:49+0300
2025-10-10T18:49+0300
2025-10-10T18:47+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kendisinin dünya genelindeki krizleri çözme çabalarına yönelik övgü dolu sözlerinin ardından teşekkürlerini iletti.Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından “Teşekkürler, Başkan Putin!” yazarak, Putin’in açıklamalarından alıntılar ve konuşmasının videosunu paylaştı.Daha önce Putin, Tacikistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın yıllarca, hatta on yıllarca süren karmaşık krizleri çözmek için çok şey yaptığını ifade etmişti.
