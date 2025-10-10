Putin, Tacikistan ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi
Rusya lideri Vladimir Putin, Tacikistan ziyareti sonrası yaptığı basın toplantısında, Ukrayna çatışmasının barışçıl yollarla çözümü için ABD ile ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirtirken, BDT'nin (Bağımsız Devletler Topluluğu) önemine vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan ziyareti sonrasında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Putin, Rusya ve ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek için nereye doğru ilerlenmesi gerektiği konusunda bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.
Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) korunmasının ve güçlendirilmesinin, Rusya ve bölge ülkelerinin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Putin, bu birliğin özellikle insani açıdan değerini koruduğunu belirtti. Rusya ve Orta Asya ülkelerinin "birbirinden kopmaması" gerektiğini ifade eden Putin, Moskova ile bölgeyi birleştiren pek çok ortak nokta bulunduğunu söyledi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Tomahawk füzelerinin Kiev'e tedarik edilmesi yönündeki söylentilere Rusya'nın yanıtı hava savunma sistemini güçlendirmek oldu.
Rusya yakında yeni tip silahların ortaya çıktığını duyurabilir.
Rusya, silah kontrolü konusunda ABD ile müzakerelere hazır.
ABD'nin Yeni START Anlaşması'nı kabul etmeyi reddetmesi Moskova açısından kritik önemde değil.
Trump Gazze planını başarıyla uygularsa tarihi bir olay yaşanacak.
Barış sürecine katılımımız gerekli olabilir.
Ortadoğu'da Amerikan girişimlerini destekliyoruz ve en önemli konu Filistin devletinin kurulmasıdır.
Rusya'nın Gazze'deki durumu çözmek için sunabileceği şeyler var.
Rusya'nın kaderi her zaman halkın elindedir; şu anda ordu ön planda.
Trump, Ukrayna'daki krizi çözmeye içtenlikle kararlı.
Nobel Komitesi, Barış Ödülü'nü barış için hiçbir şey yapmayanlara defalarca verdi. Trump'ın ödülü hak edip etmediğini söylemek bana düşmez.
Nobel Barış Ödülü Komitesi'nin kararları, ödülün güvenilirliğini büyük ölçüde zedeledi.
Bazı ülkeler gerçek nükleer silah testleri yapmaya karar verirse Rusya da aynı şekilde karşılık verecektir.
Rusya ve Azerbaycan'ın AZAL uçak kazasına ilişkin konuda ilerleme kaydettiklerini umuyorum.
Rusya ve Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerde bir kriz yaşanmadı; Ülkeler, yaşanan trajik olay nedeniyle "duygusal bir kriz" yaşadı.