Putin, Tacikistan ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi

Rusya lideri Vladimir Putin, Tacikistan ziyareti sonrası yaptığı basın toplantısında, Ukrayna çatışmasının barışçıl yollarla çözümü için ABD ile ortak bir... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan ziyareti sonrasında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Putin, Rusya ve ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek için nereye doğru ilerlenmesi gerektiği konusunda bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) korunmasının ve güçlendirilmesinin, Rusya ve bölge ülkelerinin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Putin, bu birliğin özellikle insani açıdan değerini koruduğunu belirtti. Rusya ve Orta Asya ülkelerinin "birbirinden kopmaması" gerektiğini ifade eden Putin, Moskova ile bölgeyi birleştiren pek çok ortak nokta bulunduğunu söyledi.Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

