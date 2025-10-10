https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/avrupa-uclusu-iran-ve-abd-ile-nukleer-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-hazir-1100100307.html
Avrupa Üçlüsü, İran ve ABD ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır
İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri Tahran ve Washington ile yeniden başlatmaya hazır olduklarını duyurdu. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Üçlüsü (İngiltere, Fransa ve Almanya), İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereleri İran ve ABD ile yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan Avrupa üçlüsünün ortak açıklamasında, “İran’ın nükleer programı, küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İran ve ABD ile müzakereleri yeniden başlatarak, İran’ın asla nükleer silah edinmemesini garanti edecek kapsamlı, kalıcı ve doğrulanabilir bir anlaşma yapmaya kararlıyız. Tüm BM üyesi devletleri, yeniden uygulanan kısıtlamalara uymaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden uygulanması için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirmişti. Ardından, Güvenlik Konseyi 19 Eylül'de yaptırımların yeniden uygulanmamasına ilişkin karar tasarısını reddetmişti. Rusya ve Çin, prosedürün başlatılmasının yasallığını tanımıyor.
fransa, almanya, i̇ngiltere, i̇ran nükleer anlaşması, abd, i̇ran, bm, bm güvenlik konseyi
