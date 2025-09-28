https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/telegram-kurucusu-durov-fransiz-istihbarati-moldovali-kanallarin-sansurlenmesini-istedi-1099737313.html
Telegram kurucusu Durov: Fransız istihbaratı, Moldovalı kanalların sansürlenmesini istedi
Telegram kurucusu Durov: Fransız istihbaratı, Moldovalı kanalların sansürlenmesini istedi
Sputnik Türkiye
Telegram kurucusu Durov, Fransız istihbaratının Kişinev'in talebi üzerine kendisiyle temasa geçerek bazı Moldovalı kanalların sansürlenmesini istediğini, ancak... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T16:22+0300
2025-09-28T16:22+0300
2025-09-28T16:32+0300
dünya
avrupa
pavel durov
moldova
kişinev
paris
telegram
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087382198_0:59:704:455_1920x0_80_0_0_406adbff030707df546f920f294d569a.png
Sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransız istihbarat servislerinin, Moldova hükümetinden bir aracı üzerinden kendisine ulaşarak Moldova'da geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının sansürlenmesi konusunda yardım istediğini söyledi.Telegram hesabından açıklama yapan Durov, "Yaklaşık bir yıl önce, Paris'te mahsur kaldığımda, Fransız gizli servisleri bir aracı üzerinden bana ulaşarak, Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının Moldova hükümetince sansürlenmesine yardımcı olmamı istedi" dedi.Durov, sansür yardımına karşılık Fransız istihbaratının kendisine Fransa'daki mahkeme sürecinde yardımcı olmayı teklif ettiğini aktardı.'Fransızların talebini reddettik'Fransız istihbaratından gelen talebi reddettiklerini anlatan Durov, Telegram olarak ifade özgürlüğüne bağlılıklarını koruduklarını ve içerikleri siyasi saiklerle silmeyeceklerini vurguladı.Durov, Telegram'a sansür amacıyla yapılacak her türlü baskıyı ifşa etmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.'Kural ihlali yoktu'Moldova hükümeti ve Fransız istihbaratının sansür uygulanmasını istediklerini Moldovalı kanalların herhangi bir kural ihlalinde bulunmadığını kaydeden Durov, bu kanalların sırf Kişinev'in hoşuna gitmediği için sansürlenmesinin hedeflendiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmelerine-yogun-bombardiman-1099732890.html
moldova
kişinev
paris
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087382198_0:0:704:529_1920x0_80_0_0_f9ae08715a53b1857e170c0cbac503da.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, pavel durov, moldova, kişinev, paris, telegram, fransa
avrupa, pavel durov, moldova, kişinev, paris, telegram, fransa
Telegram kurucusu Durov: Fransız istihbaratı, Moldovalı kanalların sansürlenmesini istedi
16:22 28.09.2025 (güncellendi: 16:32 28.09.2025)
Telegram kurucusu Durov, Fransız istihbaratının Kişinev'in talebi üzerine kendisiyle temasa geçerek bazı Moldovalı kanalların sansürlenmesini istediğini, ancak buna olumsuz yanıt verdiğini belirtti.
Sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransız istihbarat servislerinin, Moldova hükümetinden bir aracı üzerinden kendisine ulaşarak Moldova'da geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının sansürlenmesi konusunda yardım istediğini söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Durov, "Yaklaşık bir yıl önce, Paris'te mahsur kaldığımda, Fransız gizli servisleri bir aracı üzerinden bana ulaşarak, Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının Moldova hükümetince sansürlenmesine yardımcı olmamı istedi" dedi.
Durov, sansür yardımına karşılık Fransız istihbaratının kendisine Fransa'daki mahkeme sürecinde yardımcı olmayı teklif ettiğini aktardı.
'Fransızların talebini reddettik'
Fransız istihbaratından gelen talebi reddettiklerini anlatan Durov, Telegram olarak ifade özgürlüğüne bağlılıklarını koruduklarını ve içerikleri siyasi saiklerle silmeyeceklerini vurguladı.
Durov, Telegram'a sansür amacıyla yapılacak her türlü baskıyı ifşa etmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.
Moldova hükümeti ve Fransız istihbaratının sansür uygulanmasını istediklerini Moldovalı kanalların herhangi bir kural ihlalinde bulunmadığını kaydeden Durov, bu kanalların sırf Kişinev'in hoşuna gitmediği için sansürlenmesinin hedeflendiğini belirtti.