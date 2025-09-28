Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Telegram kurucusu Durov: Fransız istihbaratı, Moldovalı kanalların sansürlenmesini istedi
Telegram kurucusu Durov: Fransız istihbaratı, Moldovalı kanalların sansürlenmesini istedi
Sputnik Türkiye
Telegram kurucusu Durov, Fransız istihbaratının Kişinev'in talebi üzerine kendisiyle temasa geçerek bazı Moldovalı kanalların sansürlenmesini istediğini, ancak... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransız istihbarat servislerinin, Moldova hükümetinden bir aracı üzerinden kendisine ulaşarak Moldova'da geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının sansürlenmesi konusunda yardım istediğini söyledi.Telegram hesabından açıklama yapan Durov, "Yaklaşık bir yıl önce, Paris'te mahsur kaldığımda, Fransız gizli servisleri bir aracı üzerinden bana ulaşarak, Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının Moldova hükümetince sansürlenmesine yardımcı olmamı istedi" dedi.Durov, sansür yardımına karşılık Fransız istihbaratının kendisine Fransa'daki mahkeme sürecinde yardımcı olmayı teklif ettiğini aktardı.'Fransızların talebini reddettik'Fransız istihbaratından gelen talebi reddettiklerini anlatan Durov, Telegram olarak ifade özgürlüğüne bağlılıklarını koruduklarını ve içerikleri siyasi saiklerle silmeyeceklerini vurguladı.Durov, Telegram'a sansür amacıyla yapılacak her türlü baskıyı ifşa etmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.'Kural ihlali yoktu'Moldova hükümeti ve Fransız istihbaratının sansür uygulanmasını istediklerini Moldovalı kanalların herhangi bir kural ihlalinde bulunmadığını kaydeden Durov, bu kanalların sırf Kişinev'in hoşuna gitmediği için sansürlenmesinin hedeflendiğini belirtti.
Telegram kurucusu Durov: Fransız istihbaratı, Moldovalı kanalların sansürlenmesini istedi

16:22 28.09.2025
Pavel Durov
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
Abone ol
Telegram kurucusu Durov, Fransız istihbaratının Kişinev'in talebi üzerine kendisiyle temasa geçerek bazı Moldovalı kanalların sansürlenmesini istediğini, ancak buna olumsuz yanıt verdiğini belirtti.
Sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransız istihbarat servislerinin, Moldova hükümetinden bir aracı üzerinden kendisine ulaşarak Moldova'da geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının sansürlenmesi konusunda yardım istediğini söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Durov, "Yaklaşık bir yıl önce, Paris'te mahsur kaldığımda, Fransız gizli servisleri bir aracı üzerinden bana ulaşarak, Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarının Moldova hükümetince sansürlenmesine yardımcı olmamı istedi" dedi.

Durov, sansür yardımına karşılık Fransız istihbaratının kendisine Fransa'daki mahkeme sürecinde yardımcı olmayı teklif ettiğini aktardı.

'Fransızların talebini reddettik'

Fransız istihbaratından gelen talebi reddettiklerini anlatan Durov, Telegram olarak ifade özgürlüğüne bağlılıklarını koruduklarını ve içerikleri siyasi saiklerle silmeyeceklerini vurguladı.

Durov, Telegram'a sansür amacıyla yapılacak her türlü baskıyı ifşa etmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.

'Kural ihlali yoktu'

Moldova hükümeti ve Fransız istihbaratının sansür uygulanmasını istediklerini Moldovalı kanalların herhangi bir kural ihlalinde bulunmadığını kaydeden Durov, bu kanalların sırf Kişinev'in hoşuna gitmediği için sansürlenmesinin hedeflendiğini belirtti.
