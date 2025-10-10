https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/son-dakika-trump-cine-nadir-element-kisitlamalari-sebebiyle-daha-yuksek-gumruk-vergileri-tehdidi-1100097335.html
Trump'tan Çin’e nadir element kısıtlamaları sebebiyle vergileri 'ciddi şekilde artırma' tehdidi
Trump'tan Çin’e nadir element kısıtlamaları sebebiyle vergileri 'ciddi şekilde artırma' tehdidi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir elementler üzerindeki yeni ihracat kısıtlamalarının ardından, Çin’e yönelik gümrük vergilerini 'ciddi şekilde artırmayı'... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T18:44+0300
2025-10-10T18:44+0300
2025-10-10T19:07+0300
dünya
donald trump
çin devlet başkanı şi cinping
nadir toprak elementleri
nadir elementler
çin
amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099797019_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b6c35b9fdf434ca6cebd798e829392b8.jpg
Çin bu hafta, elektrikli araçlardan savaş jetlerine kadar birçok üründe kritik öneme sahip olan nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.Trump, Pekin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlama kararını 'düşmanca bir adım' olarak nitelendirerek, buna karşılık ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini 'ciddi şekilde artırmayı' planladıklarını belirtti.Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca, ABD'nin Çin'den daha güçlü ‘monopol etkilere’ sahip olduğunu, ancak şimdiye kadar bunları kullanmaktan kaçındığını söylerken ekledi: Güney Kore’de buluşmaları bekleniyorduTrump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ticaret müzakerelerini sürdürmek üzere önümüzdeki haftalarda Güney Kore’de bir araya gelmeleri bekleniyordu.'Artık bir anlamı kalmadı'Trump, Şi ile planladığı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Güney Kore'de gerçekleşecek toplantının "artık bir anlamı kalmadığını" ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html
çin
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099797019_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6ce1643159ae8147c350b61e19daa2fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, nadir toprak elementleri, nadir elementler, çin, amerika
donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, nadir toprak elementleri, nadir elementler, çin, amerika
Trump'tan Çin’e nadir element kısıtlamaları sebebiyle vergileri 'ciddi şekilde artırma' tehdidi
18:44 10.10.2025 (güncellendi: 19:07 10.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir elementler üzerindeki yeni ihracat kısıtlamalarının ardından, Çin’e yönelik gümrük vergilerini 'ciddi şekilde artırmayı' planladıklarını söylerken, Şi ile Güney Kore'deki olası görüşmeleri için "Artık bir anlamı kalmadı" dedi.
Çin bu hafta, elektrikli araçlardan savaş jetlerine kadar birçok üründe kritik öneme sahip olan nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.
Trump, Pekin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlama kararını 'düşmanca bir adım' olarak nitelendirerek, buna karşılık ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini 'ciddi şekilde artırmayı' planladıklarını belirtti.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Çin’in yayımladığı düşmanca ‘karar’ hakkında ne söylediğine bağlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ben de bu hamlelerine mali karşılık vermek zorunda kalacağım.
Trump ayrıca, ABD'nin Çin'den daha güçlü ‘monopol etkilere’ sahip olduğunu, ancak şimdiye kadar bunları kullanmaktan kaçındığını söylerken ekledi:
Tekellerinde tuttukları her bir elementten bizim elimizde iki tane var. Konunun bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim ama belki de her şeyde olduğu gibi, zamanı gelmiştir.
Çin, nadir toprak elementlerinin küresel üretiminin yüzde 80'inden fazlasını kontrol ediyor
ve bu malzemeler elektronik, elektrikli araçlar ile savunma teknolojilerinde
kritik rol oynuyor.
Güney Kore’de buluşmaları bekleniyordu
Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ticaret müzakerelerini sürdürmek üzere önümüzdeki haftalarda Güney Kore’de bir araya gelmeleri bekleniyordu.
'Artık bir anlamı kalmadı'
Trump, Şi ile planladığı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Güney Kore'de gerçekleşecek toplantının "artık bir anlamı kalmadığını" ifade etti:
İki hafta içinde Güney Kore'deki APEC zirvesinde Başkan Şi ile görüşmem gerekiyordu, ancak şimdi bunun için bir neden kalmamış gibi görünüyor.