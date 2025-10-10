https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/son-dakika-trump-cine-nadir-element-kisitlamalari-sebebiyle-daha-yuksek-gumruk-vergileri-tehdidi-1100097335.html

Trump'tan Çin’e nadir element kısıtlamaları sebebiyle vergileri 'ciddi şekilde artırma' tehdidi

10.10.2025

Çin bu hafta, elektrikli araçlardan savaş jetlerine kadar birçok üründe kritik öneme sahip olan nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.Trump, Pekin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlama kararını 'düşmanca bir adım' olarak nitelendirerek, buna karşılık ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini 'ciddi şekilde artırmayı' planladıklarını belirtti.Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca, ABD'nin Çin'den daha güçlü ‘monopol etkilere’ sahip olduğunu, ancak şimdiye kadar bunları kullanmaktan kaçındığını söylerken ekledi: Güney Kore’de buluşmaları bekleniyorduTrump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ticaret müzakerelerini sürdürmek üzere önümüzdeki haftalarda Güney Kore’de bir araya gelmeleri bekleniyordu.'Artık bir anlamı kalmadı'Trump, Şi ile planladığı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Güney Kore'de gerçekleşecek toplantının "artık bir anlamı kalmadığını" ifade etti:

