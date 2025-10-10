Türkiye
Sahte diploma soruşturması: 23 kişi tutuklandı
Sahte diploma soruşturması: 23 kişi tutuklandı
Ankara’daki sahte diploma soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınanlardan 23’ü tutuklandı, 69’u adli kontrolle serbest bırakıldı 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T19:54+0300
2025-10-10T19:54+0300
Sahte diploma soruşturması: 23 kişi tutuklandı

19:54 10.10.2025
Ayrıntılar geliyor
Ankara’daki sahte diploma soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınanlardan 23’ü tutuklandı, 69’u adli kontrolle serbest bırakıldı
