Rusya ve Pakistan ordularından ortak tatbikat

Rusya ve Pakistan orduları, ortak terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya-Pakistan ortak tatbikatı 'Drujba-2025' (Dostluk-2025), Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nde yapıldı.



Tatbikat sırasında iki ülke silahlı kuvvetleri, birliklerin uluslararası terörizmle mücadeleye yönelik ortak eylemlerini talim etti.



Tatbikata yaklaşık 200 asker katılırken, Rus tarafında terörle mücadele operasyonlarında deneyimli Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı özel kuvvetler birlikleri de yer aldı.



İki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Rusya-Pakistan ortak tatbikatı 'Drujba', 2016 yılından bu yana hem Rusya hem de Pakistan topraklarında gerçekleştiriliyor.