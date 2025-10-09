https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/putin-tacikistanda-azerbaycanli-mevkidasi-aliyev-ile-bir-araya-geldi-1100057956.html

Putin, Tacikistan'da Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir araya geldi

09.10.2025

Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Duşanbe'de bir araya geldi. Rus lider, Aliyev'e Azerbaycan Havayolları (AZAL) uçağı kazasıyla ilgili durumu görüşerek başlamasını önerdi.Putin, AZAL uçağının düşmesi ile ilgili detaylara değindi:Uçağının düşmesinin kısmen havada bir Ukrayna İHA'sının bulunmasından da kaynaklandığına dikkat çeken Putin, Rusya'nın, ülkeler arasındaki anlaşmaya uygun olarak uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma konusunda her türlü işbirliği yaptığının altını çizdi.Rus lider, uçak faciasının yaşandığı gün Rusya sınırını geçen üç Ukrayna İHA'sını takip edildini söyleyerek, Rus hava savunma sistemi tarafından ateşlenen iki füzenin uçağa doğrudan isabet etmediğini, birkaç metre ötesinde infilak ettiğini dile getrdi.Putin, uçağı savaş mühimmatının değil, enkaz parçalarının etkilediğini ifade etti.AZAL mürettebatına Mahaçkale'ye inebilecekleri bildirildiğini söyleyen Putin, ancak pilotların kendi havaalanlarına gitmeye karar verdiklerini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, uçağın düşme nedeninin, olayın detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından ortaya çıktığını belirtti.Aliyev'den Putin'e teşekkürAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Putin ile görüşmesi sırasında AZAL uçağının düşmesinden sonra Rus lider ile temas ettiklerini hatırlattı.Aliyev, uçak kazasının nedenlerine ilişkin soruşturmayı bizzat yönettiği için Putin'e teşekkür etti.Putin'in bizzat yürüttüğü soruşturmanın, AZAL uçağının düşmesinin nedenlerini objektif olarak ortaya koyacağından şüphe duymadığını vurgulayan Aliyev, liderlerin bugün iki ülke toplumlarına gönderdikleri mesajların olumlu karşılanacağından emin olduğunu ifade etti.

