Peru’da Z kuşağı ayakta: Boluarte hükümetine karşı öfke büyüyor

Sputnik Türkiye

Peru'da yolsuzluk, emeklilik fonları ve artan organize suçlara karşı Z kuşağı tarafından düzenlenen protestolarda 19 kişi yaralandı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Peru’da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ve Kongre’ye karşı düzenlenen protestolarda en az 19 kişi yaralandı. Yetkililer ve insan hakları savunucuları, yaralananlar arasında bir polis memuru ve bir gazetecinin de bulunduğunu açıkladı. Hafta sonu yüzlerce kişi, yoğun polis varlığı altında başkent Lima’daki hükümet binalarına doğru yürüdü. Gençlerden oluşan grup polise taş, molotofkokteyli ve havai fişek attı. Güvenlik güçleri ise göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.İnsan hakları örgütlerinden tepki Ulusal İnsan Hakları Koordinatörü (CNDDHH), çatışmalarda 18 kişinin yaralandığını duyurdu ve polisin aşırı güç kullandığını savundu. CNDDHH avukatı Mar Perez “Polise, protesto hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz. Yoğun gaz kullanımına ve saldırılara hiçbir gerekçe yoktu” dedi. Polis, bir memurun molotofkokteyli nedeniyle birinci derece yanıklar yaşadığını ve olaylara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığını açıkladı.Gençler öfkeli: 'Yolsuzluğa hayır' Pazar gecesi yüzlerce ulaşım çalışanı ve Z kuşağı gençlerden oluşan gruplar, yolsuzluk ve haraç şebekelerine karşı yürüyüş yaptı. 28 yaşındaki mühendis Adriana Flores “Mücadelemiz yolsuzluğa karşı, yaşam için ve her gün bizi öldüren suça karşı” dedi.Toplumsal huzursuzluk, hükümetin 5 Eylül’de gençlerin özel emeklilik fonlarına zorunlu katkı yapmasını öngören yasayı kabul etmesiyle büyüdü. Ülkede iş güvencesi zayıfken ve kayıt dışı istihdam oranı yüzde 70’in üzerindeyken bu karar gençler arasında tepki çekti.

