Otobüste unutulan poşetten 103 bin lira çıktı: Şoför kayıp parayı sahibine ulaştırdı
Otobüste unutulan poşetten 103 bin lira çıktı: Şoför kayıp parayı sahibine ulaştırdı
Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünün sürücüsü seferin sonunda yaptığı temizlik sırasında koltukta para dolu bir poşet fark etti. Şoför Ümit Tosun, poşetin içine baktığında 103 bin lira para olduğunu görünce durumu derhal amirlerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, poşetin Mehmet K. isimli yolcuya ait olduğu belirlendi. Paranın sahibine haber verilmesinin ardından Mehmet K, durağa gelerek 103 bin lirasını teslim aldı. Dürüstlüğüyle takdir toplayan Tosun, “İşimizi helalinden yapıyoruz. Bugüne kadar haram lokma yemedim, evlatlarıma da yedirmem. Parayı sahibine teslim etmek benim insanlık görevim” dedi.
