Süper Lig’de şampiyonluk tahminleri açıklandı
Süper Lig’de şampiyonluk tahminleri açıklandı
Futbol kulüplerinin performansını istatistiklerine göre değerlendiren Euro Club Endeksi (ECI), Süper Lig'in şampiyonluk tahmini açıkladı. 09.10.2025
Trendyol Süper Lig’de 8 hafta geride kalırken, liderlik koltuğunda Galatasaray yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor’un 5 puan önünde bulunuyor.Futbol veri sitesi Euro Club Index, ligin geri kalanına ilişkin şampiyonluk tahminlerini paylaştı. Analize göre takımların sezon sonunda ulaşacağı puanlar ve olası sıralama da açıklandı:Süper Lig'deki 22 puanıyla lider olan Galatasaray'ın şampiyonluk oranını yüzde 83.4 olarak açıklayan Euro Club Index, 16 puanlı Fenerbahçe'ye bu oranı yüzde 15 olarak verdi. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı yüzde 0.9 olarak açıklarken 17 puanlı Trabzonspor'un oranı ise yüzde 0.5 oldu.
07:24 09.10.2025
© AA / Halil SağırkayaGalatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor: Kutlama saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor: Kutlama saat kaçta, hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© AA / Halil Sağırkaya
Futbol kulüplerinin performansını istatistiklerine göre değerlendiren Euro Club Endeksi (ECI), Süper Lig'in şampiyonluk tahmini açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 8 hafta geride kalırken, liderlik koltuğunda Galatasaray yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor’un 5 puan önünde bulunuyor.
Futbol veri sitesi Euro Club Index, ligin geri kalanına ilişkin şampiyonluk tahminlerini paylaştı. Analize göre takımların sezon sonunda ulaşacağı puanlar ve olası sıralama da açıklandı:
Süper Lig'deki 22 puanıyla lider olan Galatasaray'ın şampiyonluk oranını yüzde 83.4 olarak açıklayan Euro Club Index, 16 puanlı Fenerbahçe'ye bu oranı yüzde 15 olarak verdi.
Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı yüzde 0.9 olarak açıklarken 17 puanlı Trabzonspor'un oranı ise yüzde 0.5 oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
SPOR
2026 FIFA Dünya Kupası’na bir ülke daha katılım hakkı kazandı: Hangi ülkeler Dünya Kupası'nda?
Dün, 22:09
