MÜSİAD: Asgari ücrete gerçekleşen enflasyon ve büyüme payı eklenmeli
MÜSİAD: Asgari ücrete gerçekleşen enflasyon ve büyüme payı eklenmeli
10.10.2025
Yıl sonu yaklaşırken önümüzdeki yıl için asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücrete gerçekleşen enflasyon ve büyüme payının eklenmesi gerektiğini vurgulayan MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, "Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha makul olacağını düşünüyorum" dedi. Özdemir, "Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum. Belki pilot olarak İstanbul’da uygulanabilir. İyi bir açılım olabilir." ifadelerini kullandı. Beklenenin bir miktar üstünde vurgusuKatıldığı bir programda asgari ücretle ilgili soruları yanıtlayan MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir şunları dile getirdi: "Asgari ücret konusunda bir tarafta sanayici var. Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte taraftan bakınca hanehalkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hanehalkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücretin açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha makul olacağını düşünüyorum. Bölgesel asgari ücret 1985’lere kadar uygulandı. Kanun gerekiyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum. Belki pilot olarak İstanbul’da uygulanabilir. İyi bir açılım olabilir."
Asgari ücretle ilgili konuşan MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, asgari ücrette gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması ve bunun üzerine büyüme oranının eklenmesi gerektiğini belirtti.
