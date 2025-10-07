https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/tcmb-baskani-karahan-siki-para-politikasiyla-enflasyon-hedeflerine-odaklaniyoruz-1100001184.html
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikasıyla enflasyon hedeflerine odaklanıyoruz
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikasıyla enflasyon hedeflerine odaklanıyoruz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, sıkı para politikası duruşunun sonuçlarını... 07.10.2025
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCMB kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı.Karahan, 2024 Haziran ayından bu yana süren dezenflasyon sürecinin yavaşladığını, ancak atılacak adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesinin sağlanacağını ifade etti. Fiyat istikrarının sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu belirten Karahan, ilerleyen dönemde tüm para politikası araçlarının kararlılıkla kullanılacağını söyledi.Karahan, gıda ve hizmet fiyatlarının enflasyon seyrinde öne çıktığını vurguladı. Kira enflasyonunda gerilemenin sürdüğünü, eğitim harcamaları ve okula dönüş etkisinin eylül ayında enflasyona katkı sağladığını belirtti. Ayrıca kuraklık ve iklim koşullarının gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti.Karahan, para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini belirterek, 2026 ve 2027 için ara hedeflerin sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olduğunu hatırlattı. Karahan, enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürülmesi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, sıkı para politikası duruşunun sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ettiklerini belirtti. Karahan, yurt içi talebin yavaşlama eğiliminde olduğunu, talep koşullarının dezenflasyonist seviyelerde seyrettiğini vurguladı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCMB kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı.
Karahan, 2024 Haziran ayından bu yana süren dezenflasyon sürecinin yavaşladığını, ancak atılacak adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesinin sağlanacağını ifade etti. Fiyat istikrarının sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu belirten Karahan, ilerleyen dönemde tüm para politikası araçlarının kararlılıkla kullanılacağını söyledi.
Karahan, gıda ve hizmet fiyatlarının enflasyon seyrinde öne çıktığını vurguladı. Kira enflasyonunda gerilemenin sürdüğünü, eğitim harcamaları ve okula dönüş etkisinin eylül ayında enflasyona katkı sağladığını belirtti. Ayrıca kuraklık ve iklim koşullarının gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti.
Karahan, para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini belirterek, 2026 ve 2027 için ara hedeflerin sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olduğunu hatırlattı. Karahan, enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürülmesi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini kaydetti.