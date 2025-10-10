https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/moldovada-yabanci-askeri-usler-kurulabilir-kisinev-tarafsizlik-statusunu-yitirecek-mi-1100079851.html

'Moldova'da yabancı askeri üsler kurulabilir': Kişinev tarafsızlık statüsünü yitirecek mi?

Moldova muhalefetindeki 'Zafer' bloğunun üyesi milletvekili Marina Tauber, yeni askeri doktrin nedeniyle ülkede yabancı asker üsler kurulabileceğini söyledi.Moldova hükümetinin kabul ettiği yeni askeri doktrin hakkında Sputnik'e demeç veren Tauber, "Doğrudan söylemek isterim ki bu, anayasada güvence altına alınan tarafsızlık statüsüne ve barışı arzulayan halka ihanettir. Bu stratejinin her yeni adımı, devlet yapımızın yıkımına doğru atılmış bir adımdır. Bir gün 'AB'ye uyumdan', ertesi gün 'NATO himayesinde askeri misyonlardan' bahsediyorlar. Bir sonraki gün ise topraklarımızda yabancı üsler ortaya çıkacak" dedi.Moldova'nın çevresindeki ülkelerde endişe verici gelişmeler yaşandığını kaydeden Tauber, "Romanya'da uzun zamandır NATO güçleri yoğunlaşmış durumda. Fransız ve İngiliz askeri birlikleri Odessa'ya geldi. Kimse Moldova'nın bir sonraki adım olabileceğini gizlemiyor" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanı Sandu'nun verdiği sözler nerede?'Muhalif siyasetçi, Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun birkaç yıl önce ülkenin tarafsız statüsünden asla vazgeçmeyeceğini söylediğini de anımsattı.Tauber, "Nerede şimdi bu sözler? Bir yandan 'barış ve güvenlikten' bahsederken diğer yandan ülkeyi askeri bir çatışmaya nasıl hazırlayabiliriz? Üstelik tüm bunlar, fiyatların yükseldiği, yoksulluğun arttığı, okulların ve hastanelerin kapandığı ve on binlerce gencin iş bulmak için ülkeyi terk ettiği bir dönemde yaşanıyor. Düşünsenize; Sandu, nüfusun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşarken askeri bütçeyi artırıyor. Emekliler ekmek ile ilaç arasında seçim yaparken, hükümet zırhlı araçlar satın alıyor ve NATO ile ortak tatbikatlar düzenliyor. İşte 'Avrupa tercihinin' gerçek bedeli bu" diye konuştu.Moldova’nın 10 yıllık askeri stratejisi hafta içinde onaylanmıştı2035 yılına kadar geçerli olacak askeri strateji belgesinde Rusya, başlıca güvenlik tehdidi olarak gösteriliyor.Belgeye göre Moldova ordusundaki asker sayısı üçte bir oranında artırılacak. Yeni strateji, NATO standartlarına geçiş öngörüyor ve Avrupa Birliği’nin (AB) savunma sistemine entegre olmayı hedefliyor.

