MİT Başkanı Kalın: Rusya-Ukrayna savaşının müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de ateşkesle ilgili açıklamalar yaparken Ukrayna kriziyle ilgili de “Türkiye olarak biz bundan sonra da ev sahipliği, arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla bu sabah itibarıyla yakın tarihteki önemli bir dönemin geride bırakıldığını belirterek, "2 yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları, bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir" dedi ve ekledi:Ukrayna krizi: Rol oynamaya devam edeceğizUkrayna krizine de Türkiye olarak bugüne kadar kritik roller üstlendiklerini söyleyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:'Terörsüz Türkiye hedefi sadece PKK terörünü sonlandırmak değil'Türkiye Yüzyılı perspektifinin en önemli ayaklarından birini 'Terörsüz Türkiye' hedefinin oluşturduğunu söyleyen MİT Başkanı Kalın, şunları kaydetti:
19:51 10.10.2025 (güncellendi: 19:52 10.10.2025)
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de ateşkesle ilgili açıklamalar yaparken Ukrayna kriziyle ilgili de “Türkiye olarak biz bundan sonra da ev sahipliği, arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz. Biz Rusya-Ukrayna savaşının da müzakere, diyalog, barış yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla bu sabah itibarıyla yakın tarihteki önemli bir dönemin geride bırakıldığını belirterek, "2 yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları, bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir" dedi ve ekledi:
2 yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları, bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir. Bunu derken tabii ki büyük bir ihtiyat ve dikkat içerisinde söylüyorum. Zira ateşkesin uygulanması, bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır. Kırılgan bir ateşkes yapıldı.
Uygulaması, sahada denetlenmesi de aynı şekilde büyük bir hassasiyet ve dikkat gerektirmektedir. Bu tür hassas kırılgan ortamlarda ihlaller, sabotajlar her zaman olur ama bugün itibarıyla önümüzde, elimizde artık bir ateşkes var.
Ukrayna krizi: Rol oynamaya devam edeceğiz
Ukrayna krizine de Türkiye olarak bugüne kadar kritik roller üstlendiklerini söyleyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu savaşın sona erdirilmesi için de Türkiye olarak biz bütün taraflarla aynı anda konuşan, konuşmaya devam eden bir ülke olarak kendimizi konumlandırdık.
Cumhurbaşkanımızın liderlik diplomasisi yoluyla hem Rus Devlet Başkanı'yla hem Ukrayna Devlet Başkanı'yla hem diğer ülkelerle yürüttüğü yoğun diplomasi faaliyetleri neticesinde bildiğiniz gibi İstanbul'da geçtiğimiz 3 ay içerisinde 3 toplantı yapıldı.
Uzun bir aradan sonra ilk defa Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan müzakereler yapma imkanı buldular. Türkiye olarak biz bu çalışmalara bundan sonra da ev sahipliği, arabuluculuk yapmaya, kolaylaştırıcı bir rol oynamaya devam edeceğiz.
Biz Rusya-Ukrayna savaşının da müzakere, diyalog, barış yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz, inanmak istiyoruz.
‘Terörsüz Türkiye hedefi sadece PKK terörünü sonlandırmak değil’
Türkiye Yüzyılı perspektifinin en önemli ayaklarından birini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin oluşturduğunu söyleyen MİT Başkanı Kalın, şunları kaydetti:
Terörsüz Türkiye'yle sadece Türkiye'nin karşı karşıya olduğu 40 yıllık PKK terörünü sonlandırmayı değil, aynı zamanda bütün bölgenin her tür terör örgütünden, vekil güçlerden arındırılması, bölgenin kendi dinamikleri üzerinde bir güven ve istikrar düzeni ve sistemi kurmasını arzu ediyoruz.
Terörsüz Türkiye yolunda aldığımız mesafe gerçekten tarihi niteliktedir. Bundan sonra atılacak adımlarla da ülkemizi ve bölgemizi tüm terör tehditlerinden arındırmak, bölgede Türküyle, Kürtüyle, Arapıyla, diğer unsurlarıyla gerçek bir kucaklaşmanın, barışın, stratejik bir kavuşmanın ve bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz.