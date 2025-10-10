Meteoroloji'den kritik uyarı: Doğuda sıcaklıklar 6 derece azalıyor, 3 ilde kuvvetli sağanak etkili olacak
Metroloji'nin 10 Ekim hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğuda 6 derece azalırken batı bölgelerinde 5 derece artacak. İstanbul 20 derece, İzmir 24 derece ve Ankara 16 derece olacak. üzce, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli sağanak su baskını riski taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Ekim Cuma günü hava tahminlerine göre hava sıcaklığı, Doğu bölgelerinde 6 derece azalıyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli sağanak su baskını riski taşıyor.
Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Sel riski var
Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA: 21°C — Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 22°C — Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 20°C — Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 17°C — Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 22°C — Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 24°C — Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 23°C — Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 27°C — Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 28°C — Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 27°C — Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 19°C — Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 16°C — Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 18°C — Parçalı bulutlu
KONYA: 18°C — Parçalı bulutlu
YOZGAT: 14°C — Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU: 15°C — Çok bulutlu
DÜZCE: 20°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların kıyılarda yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 22°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 17°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA: 22°C — Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 22°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 20°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 16°C — Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 15°C — Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 18°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 25°C — Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 25°C — Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 23°C — Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 23°C — Parçalı ve az bulutlu