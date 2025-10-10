https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/meteorolojiden-kritik-uyari-doguda-sicakliklar-6-derece-azaliyor-3-ilde-kuvvetli-saganak-etkili-1100073069.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Doğuda sıcaklıklar 6 derece azalıyor, 3 ilde kuvvetli sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Ekim hava durumu tahminlerine göre, Doğu bölgelerinde sıcaklık 6 derece azalacak, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli sağanak nedeniyle su baskını riski var. Batı bölgelerinde sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Ekim Cuma günü hava tahminlerine göre hava sıcaklığı, Doğu bölgelerinde 6 derece azalıyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli sağanak su baskını riski taşıyor. Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Sel riski varYağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

