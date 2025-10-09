Türkiye
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu: Sıcaklık en düşük sıfırın altında 3 derece
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu: Sıcaklık en düşük sıfırın altında 3 derece
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Bir grup dağcı Uludağ'da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.
Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağdı. Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.
01:29 09.10.2025
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Bir grup dağcı Uludağ'da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.
Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağdı. Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.
Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.
