Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu: Sıcaklık en düşük sıfırın altında 3 derece

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Bir grup dağcı Uludağ'da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağdı. Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.

