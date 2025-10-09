https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/uludagda-mevsimin-ilk-kar-yagisi-etkili-oldu-sicaklik-en-dusuk-sifirin-altinda-3-derece--1100039848.html
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu: Sıcaklık en düşük sıfırın altında 3 derece
Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağdı. Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.
2025
