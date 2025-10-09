https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/aileler-dikkat-dans-eden-ve-ses-cikaran-populer-oyuncak-raflardan-toplatiliyor-1100057087.html

Aileler dikkat: Dans eden ve ses çıkaran popüler oyuncak raflardan toplatılıyor

Aileler dikkat: Dans eden ve ses çıkaran popüler oyuncak raflardan toplatılıyor

Özellikle sosyal medyada popüler olan kaktüs figürlü dans eden oyuncak için Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. 09.10.2025

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün listesine bu kez de çok popüler olan bir oyuncak eklendi. Kaktüs figürlü dans eden ve ses çıkaran oyuncak 'güvensiz' bulunurken, 'boğulma riski' oluşturabileceği vurgusu yapıldı. Bakanlık oyuncağın piyasadan toplatılıp satışının yasaklanmasına karar verdi.Özellikle sosyal medyada çok popülerBakanlık tarafından güncellenen listeye sosyal medyada popüler olan oynayan kaktüs oyuncak da girdi. 'Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji"' firmasına ait olan rol yapan oyuncağın piyasada toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncağın çocuklar için 'boğulma riski' oluşturabileceği kaydedildi.

