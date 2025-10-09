Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/aileler-dikkat-dans-eden-ve-ses-cikaran-populer-oyuncak-raflardan-toplatiliyor-1100057087.html
Aileler dikkat: Dans eden ve ses çıkaran popüler oyuncak raflardan toplatılıyor
Aileler dikkat: Dans eden ve ses çıkaran popüler oyuncak raflardan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Özellikle sosyal medyada popüler olan kaktüs figürlü dans eden oyuncak için Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T15:06+0300
2025-10-09T15:06+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
oyuncak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100056662_0:687:1076:1292_1920x0_80_0_0_585ced7b2a13783889e7d6bd8bd45157.jpg
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün listesine bu kez de çok popüler olan bir oyuncak eklendi. Kaktüs figürlü dans eden ve ses çıkaran oyuncak 'güvensiz' bulunurken, 'boğulma riski' oluşturabileceği vurgusu yapıldı. Bakanlık oyuncağın piyasadan toplatılıp satışının yasaklanmasına karar verdi.Özellikle sosyal medyada çok popülerBakanlık tarafından güncellenen listeye sosyal medyada popüler olan oynayan kaktüs oyuncak da girdi. 'Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji"' firmasına ait olan rol yapan oyuncağın piyasada toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncağın çocuklar için 'boğulma riski' oluşturabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/bakanlik-duyurdu-unlu-bebek-markasinin-urunu-icin-toplatma-karari-cikti-1099801526.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100056662_0:587:1076:1393_1920x0_80_0_0_848f6e7086e15af02c0b54bb5b091ec6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), oyuncak
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), oyuncak

Aileler dikkat: Dans eden ve ses çıkaran popüler oyuncak raflardan toplatılıyor

15:06 09.10.2025
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
Abone ol
Özellikle sosyal medyada popüler olan kaktüs figürlü dans eden oyuncak için Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün listesine bu kez de çok popüler olan bir oyuncak eklendi. Kaktüs figürlü dans eden ve ses çıkaran oyuncak 'güvensiz' bulunurken, 'boğulma riski' oluşturabileceği vurgusu yapıldı. Bakanlık oyuncağın piyasadan toplatılıp satışının yasaklanmasına karar verdi.

Özellikle sosyal medyada çok popüler

Bakanlık tarafından güncellenen listeye sosyal medyada popüler olan oynayan kaktüs oyuncak da girdi. 'Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji"' firmasına ait olan rol yapan oyuncağın piyasada toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncağın çocuklar için 'boğulma riski' oluşturabileceği kaydedildi.
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
EKONOMİ
Bakanlık duyurdu: Ünlü bebek markasının ürünü için toplatma kararı çıktı
30 Eylül, 18:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала