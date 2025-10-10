Meme kanseri farkındalık ayı: Erken tanı için neler yapılmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/meme-kanseri-farkindalik-ayi-erken-tani-icin-neler-yapilmali-1100091718.html
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının bugünkü konuğu Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Arıbal oldu. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
Meme kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak öne çıkıyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor.Haber Masası programına konuk olan Acıbadem Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkin Arıbal, meme kanseri farkındalık ayında erken tanı için yapılması gerekenleri anlattı.Arıbal, şunları söyledi:Kimler daha çok risk altında?
16:19 10.10.2025 (güncellendi: 16:35 10.10.2025)
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının bugünkü konuğu Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Arıbal oldu.
Meme kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak öne çıkıyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor.
Haber Masası programına konuk olan Acıbadem Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkin Arıbal, meme kanseri farkındalık ayında erken tanı için yapılması gerekenleri anlattı.
“25 yaştan itibaren farkındalık artırma açısından muayene öneriyoruz. Bunun da ilk adımı ayna karşısında bakmak. Eller yukarıdayken meme başları farklı bir yere kayıyor mu, ciltte bir çekilme oluşuyor mu diye görsel olarak kendinizi gözlemeniz önemli. Bu ayda bir veya iki ayda bir yapılabilir. Pek çok kadın da eline kitle gelmesine rağmen bir şey değildir diyerek tanıyı geciktirebiliyor. İkincisi de parmaklarınızla memede elinizi gezdirerek kontrol edebilirsiniz. Elinize bir kitle gibi sertlik gelirse ilk bulgular bunlar oluyor.”
Kimler daha çok risk altında?
“Erken tanımak ve tedaviyi kolaylaştırmak için 40 yaş sonrası yılda bir mamografi kontrolü gerekir. 40 yaş sonrası da risk artıyor, yaş ilerledikçe risk artar. O yüzden yıllık kontrol önemli. Fakat bazı kadınlar daha riskli durumda. Özellikle ailede meme kanseri olanlar. Yumurtalık, meme ve prostat kanseri memeyle ilişkilidir. Kendi riskinizi belirlemeniz lazım. Fakat risk sadece aileden geçmiyor. Kendi meme yapınızın da risk oluşturma ihtimali var. Bunun için en erken yaş 40 yaş. Ama bazı durumlarda daha erken davranmak gerekebilir. Mesela 20 yaşındasınız ama yakın akrabalarınızda meme kanseri var. Bu gibi durumlarda çok daha erken taramamız gerekiyor. Tabi her şey genetik değil. Genetiğiniz bozuk bile daha sağlıklı yaşamla bundan uzak durabilmek mümkün.”