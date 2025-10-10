Meme kanseri farkındalık ayı: Erken tanı için neler yapılmalı?

“Erken tanımak ve tedaviyi kolaylaştırmak için 40 yaş sonrası yılda bir mamografi kontrolü gerekir. 40 yaş sonrası da risk artıyor, yaş ilerledikçe risk artar. O yüzden yıllık kontrol önemli. Fakat bazı kadınlar daha riskli durumda. Özellikle ailede meme kanseri olanlar. Yumurtalık, meme ve prostat kanseri memeyle ilişkilidir. Kendi riskinizi belirlemeniz lazım. Fakat risk sadece aileden geçmiyor. Kendi meme yapınızın da risk oluşturma ihtimali var. Bunun için en erken yaş 40 yaş. Ama bazı durumlarda daha erken davranmak gerekebilir. Mesela 20 yaşındasınız ama yakın akrabalarınızda meme kanseri var. Bu gibi durumlarda çok daha erken taramamız gerekiyor. Tabi her şey genetik değil. Genetiğiniz bozuk bile daha sağlıklı yaşamla bundan uzak durabilmek mümkün.”