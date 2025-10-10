https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/melania-trump-putin-mektubuma-yanit-verdi-1100100016.html

Melania Trump: Putin mektubuma yanıt verdi

10.10.2025

ABD First Lady’si Melania Trump, Beyaz Saray’daki bir konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çocukların korunmasına ilişkin kendisine yazdığı mektuba yanıt verdiğini açıkladı.Melania Trump, “Başkan Putin mektubumu aldı ve yazılı olarak yanıt verdi. Rusya’da yaşayan Ukraynalı çocuklar konusunda benimle bizzat çalışmaya istekli olduğunu gösterdi” dedi.Melania Trump, temsilcilerinin, bu çocukların aileleriyle yeniden bir araya getirilmesi için Putin’in ekibiyle doğrudan çalıştığını belirterek, “Son üç aydır, Başkan Putin ile aramızda bu çocukların durumu konusunda açık bir iletişim kanalı var. Bu süre zarfında taraflar, iyi niyet ruhuyla birkaç gayriresmi görüşme ve telefon konuşması gerçekleştirdi” diye konuştu.First Lady, aynı zamanda, Ukrayna’daki çatışmanın bir an önce sona ermesini umduğunu vurguladı.Melania Trump’ın mektubu, eşi Donald Trump tarafından Alaska’daki zirvede Putin'e iletilmişti. Mektupta, Melania Trump, Rus liderden çocukların korunmasını sağlamasını talep etmişti.

