Melania Trump: Putin mektubuma yanıt verdi
ABD First Lady’si Melania Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in, çocukların korunması konusunda kendisine yazdığı mektuba yanıt verdiğini ve Ukraynalı çocuklar... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025
ABD First Lady’si Melania Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in, çocukların korunması konusunda kendisine yazdığı mektuba yanıt verdiğini ve Ukraynalı çocuklar için doğrudan iletişim kurduklarını belirtti.
ABD First Lady’si Melania Trump, Beyaz Saray’daki bir konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çocukların korunmasına ilişkin kendisine yazdığı mektuba yanıt verdiğini açıkladı.
Melania Trump, “Başkan Putin mektubumu aldı ve yazılı olarak yanıt verdi. Rusya’da yaşayan Ukraynalı çocuklar konusunda benimle bizzat çalışmaya istekli olduğunu gösterdi” dedi.
Melania Trump, temsilcilerinin, bu çocukların aileleriyle yeniden bir araya getirilmesi için Putin’in ekibiyle doğrudan çalıştığını belirterek, “Son üç aydır, Başkan Putin ile aramızda bu çocukların durumu konusunda açık bir iletişim kanalı var. Bu süre zarfında taraflar, iyi niyet ruhuyla birkaç gayriresmi görüşme ve telefon konuşması gerçekleştirdi” diye konuştu.
First Lady, aynı zamanda, Ukrayna’daki çatışmanın bir an önce sona ermesini umduğunu vurguladı.
Melania Trump’ın mektubu, eşi Donald Trump tarafından Alaska’daki zirvede Putin'e iletilmişti. Mektupta, Melania Trump, Rus liderden çocukların korunmasını sağlamasını talep etmişti.